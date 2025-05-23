Масштабні пожежі охопили Росію: вигоріла площа, розміром із Данію
З початку року в Росії згоріло більш як 4,3 млн га
Російську Федерацію охопили наймасштабніші за останні сім років природні пожежі: найгірша ситуація – в Забайкальському краї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Як зазначається, з початку року згоріло більш як 4,3 млн га, що дорівнює площі Данії. У Забайкальському краї вогонь знищив понад 2,2 млн га.
Центр протидії дезінформації наголосив, що російські медіа не приділяють багато уваги темі масштабних пожеж. А висвітлення в регіональних виданнях дає відчуття неадекватності сприйняття реальності – «фотосесії» чиновників на місцях нібито успішного гасіння вогню поєднуються зі скаргами тих же посадовців на катастрофічний брак техніки і людей.
«Водночас апокаліптичні кадри задимлених автомагістралей і згорілого вщент дитячого табору «Огоньок» абсурдно контрастують з новинами про урочисте відкриття іншого табору. І вишенька на торті – сотні людей на березі річки провели буддійський обряд, щоб викликати дощ», – йдеться в повідомленні.
Ситуація з пожежами вкотре показує, що Кремль мало переймається захистом росіян, спускаючи всі ресурси на війну.
Нагадаємо, сьогодні, 23 травня, в Україні очікується мінлива хмарність. У Житомирській, Вінницькій, Одеській та західних областях можуть пройти помірні короткочасні дощі, вдень грози, місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с, решта території України буде без опадів. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°, у південно-східній частині до 28°, на крайньому заході країни 13-18°.
До слова, Австралія зіткнулася з найпотужнішою повінню за століття: стихійне лихо перевищило показники найбільших підтоплень 1921 та 1929 років. Вода затопила навіть ті населені пункти, які раніше не фіксували паводків – серед них район поблизу міста Тарі.
Як повідомляє Associated Press, повінь накрила східне узбережжя Австралії. Велику воду спричинили затяжні зливи, які не вщухають. У штаті Новий Південний Уельс стихія вже забрала життя трьох людей, ще одна особа вважається зниклою безвісти. Через прогнозоване продовження опадів кількість постраждалих може зрости.
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