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Чемпіонка РФ розплакалася через недопуск російських фігуристів до Олімпіади

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Чемпіонка РФ розплакалася через недопуск російських фігуристів до Олімпіади
У квітні Єлизавета Худайбердієва та її партнер Єгор Базін оголосив про завершення кар'єри

Худайбердієва виклала відео, де вона мовчки дивиться в камеру, у фігуристки видно сльози

Чемпіонка РФ2023 року в танцях на льоду Єлизавета Худайбердієва сльозами відреагувала на рішення Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) не допускати російські спортивні пари та танцювальні дуети до участі у відборі на Олімпійські ігри 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

ISU у фігурному катанні надав нейтральний статус лише росіянам, які виступають в одиночному катанні.

Худайбердієва виклала відео, де вона мовчки дивиться в камеру, у фігуристки видно сльози.

У квітні Єлизавета Худайбердієва та її партнер Єгор Базін оголосив про завершення кар'єри.

До участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських спортсменів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.

Яку повідомлялося, «нейтральна» російська тенісистка Поліна Кудерметова опублікувала в Instagram символ агресії проти України – георгіївську стрічку.

9 травня Кудерметова в Stories свого верифікованого профілю в Instagram опублікувала зображення російської військової символіки – так званої «георгіївської стрічки». Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України.

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Теги: фігурне катання Олімпіада росія

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