Зеленський та європейські лідери подзвонили Трампу

Зеленський разом із Макроном, Мерцом, Туском та Стармером у Києві, 10 травня 2025 року

Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів

Президент України Володимир Зеленський та європейські лідери, що приїхали до Києва, після зустрічі «Коаліції охочих» поговорили телефоном з главою США Дональдом Трампом. Як інформує «Главком», про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Як розповів глава української дипломатії, Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, німецький канцлер Фрідріх Мерц, глава польського уряду Дональд Туск та премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер провели «конструктивну» розмову з Трампом. Йшлося про мирні зусилля.

Сибіга підкреслив, що Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка 12 травня.

«Якщо Росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг, тривале припинення вогню і заходи з розбудови довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів», – наголосив міністр.

Нагадаємо, до Києва для зустрічі «коаліції рішучих» прибули президент Франції Еммануель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск та Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Це перший випадок за час повномасштабної війни в Україні, коли лідери цих чотирьох держав одночасно перебуватимуть в українській столиці з візитом.

Також президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія має припинити вогонь в Україні на 30 днів без жодних попередніх умов. У разі порушення ЄС готовий запровадити проти РФ жорсткі санкції.