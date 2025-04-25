МЗС відреагувало на погрози США вийти з мирних переговорів

Тихий: Американська сторона намагається стимулювати мирний процес – пришвидшувати його

Речник МЗС Георгій Тихий зауважив, що США надсилають сигнали про можливу відмову від посередництва у переговорах між Україною і РФ, аби прискорити перемовний процес. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Уніан».

«Ми бачили публічні коментарі і сигнали, і зокрема від державного секретаря Марко Рубіо. Вважаємо, що це частина саме комунікаційної стратегії. Тобто, надсилаючи такі сигнали, публічно, американська сторона намагається стимулювати мирний процес – пришвидшувати його. Ми саме у такому контексті розглядаємо. І офіційної, дипломатичної інформації, листування, чи нот – чогось дипломатичного, закритими каналами про підготовку до виходу з мирного процесу, ми, станом на зараз, не отримували», – прояснив ситуацію Тихий.

Речник наголосив, що в МЗС до таких заяв США ставляться нормально, як до сигналів, які мають пришвидшувати процес.

«Зараз відбувається важка, детальна, складна, напружена дипломатична робота, і більшість цієї роботи відбувається поза об'єктивами камер. І це нормально, коли йдеться про складні дипломатичні завдання. Але я закликаю усіх громадян України вірити в українську дипломатію, у нашу здатність робити дива, навіть, коли здається, що якісь рішення неможливі», – зауважив Тихий.

Як повідомлялося, державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо занепокоєний тим, що Україна може повернутися до жорстких позицій на переговорах про мир. Зокрема, США попереджали, що можуть вийти з посередницького процесу, якщо найближчим часом не буде прогресу у завершенні війни.

Також державний секретар США Марко Рубіо оцінив, що американська сторона доклала достатніх зусиль для мирного врегулювання між Україною та Росією.