Десять масивів Києва на два дні залишаться без води: адреси, карти розміщення водовозок



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Київводокалан закликав мешканців міста запастися водою

Київводоканал організує підвезення води

З 22:00 19 червня до 20:00 21 червня у Києві можливі тимчасові перебої з водопостачанням у зв'язку з пониженням тиску у водопровідній мережі для заміни запірної арматури великих діаметрів на насосній водопровідній станції «Виноградар-ІІІ».

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Де будуть перебої з водопостачанням

Так, буде понижено тиск у мережах з можливістю відсутності води на верхніх поверхах будинків на житлових масивах:

Новобіличі,

Микільська Борщагівка,

Нивки,

Галагани,

Виноградар,

Святошин,

Біличі,

селище Горенка,

Пуща-Водиця.

Переглянути список адрес, за якими буде обмежено водопостачання, можна тут.

Мешканцям радять завчасно зробити запас води, якого вистачить на 2 дні.

Адреси розташування водовозок

Київводоканал також забезпечить мешканців масивів питною водою. Для цього буде задіяно 9 автоцистерн. Починаючи з ранку 20 червня вони будуть чергувати за такими адресами:

З 6.00:

просп. Правди, 31;

просп. Свободи на розі вул. Світлицького;

просп. Свободи, 2;

просп. Свободи, 30;

вул. Чистяківська, 7;

вул. Кулібіна, 5-6;

З 9.00:

вул. Петра Курінного на розі вул. Гната Юри;

вул. Гната Юри, 7-б;

вул. Максименка, 10 (Пуща-Водиця).

Автоцистерни можуть від`їжджати для заправки, час відсутності може становити 2 години. Місця розташування автоцистерн можна подивитись на картах нижче.

Карти розміщення водовозок на 19-21 червня

Як повідомлялося, Київводоканал заявив про намір змінити розмір тарифів на водопостачання та водовідведення на 2021 рік.

Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що столична влада не дозволить підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення.