Димова завіса в Києві: скільки торф’яників ще горить навколо столиці

Рятувальники вже ліквідували п'ять осередків пожеж

У Києві якість повітря нормалізувалася. Але над містом все ще є смог через торф'яні пожежі навколо столиці.

Так, станом на 08:00 триває ліквідація осередку пожежі в с. Соснівка Вишгородського району. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Наразі ліквідовано:

один осередок пожежі у смт Димер Вишгородського району

три осередки у Бучанському районі, а саме: с. Красний Ріг, смт Гостомель та м. Буча

один осередок у с. Нові Безрадичі Обухівського району.

У зв'язку з ситуацією з пожежами в екосистемах області рятувальники застерігають громадян та радять для захисту себе від впливу забрудненого повітря наступне:

залишайтеся вдома та закрийте вікна;

якщо потрібно вийти на вулицю, надіньте окуляри та маску;

після прогулянки прийміть душ;

проводьте вологе прибирання хоча б один раз на день;

уникайте надмірної фізичної активності;

тимчасово не провітрюйте квартиру;

пийте багато води;

якщо у вас є захворювання органів дихальної системи, носіть із собою необхідні ліки.

Нагадаємо, жителі Києва та сусідніх районів 2 вересня скаржилися на запах гару, дихати неможливо. Вранці 2 вересня на столицю опустився смог. Сонце ледь проглядало через завісу диму.

Станом на вечір 1 вересня у Київській області вдалося ліквідувати чотири осередки загоряння торфовищ.