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Димова завіса в Києві: скільки торф’яників ще горить навколо столиці

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Димова завіса в Києві: скільки торф’яників ще горить навколо столиці
Над Києвом смог
фото: glavcom.ua

Рятувальники вже ліквідували п'ять осередків пожеж

У Києві якість повітря нормалізувалася. Але над містом все ще є смог через торф'яні пожежі навколо столиці.

Так, станом на 08:00 триває ліквідація осередку пожежі в с. Соснівка Вишгородського району. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Наразі ліквідовано:

  • один осередок пожежі у смт Димер Вишгородського району
  • три осередки у Бучанському районі, а саме: с. Красний Ріг, смт Гостомель та м. Буча
  • один осередок у с. Нові Безрадичі Обухівського району.

У зв'язку з ситуацією з пожежами в екосистемах області рятувальники застерігають громадян та радять для захисту себе від впливу забрудненого повітря наступне:

  • залишайтеся вдома та закрийте вікна;
  • якщо потрібно вийти на вулицю, надіньте окуляри та маску;
  • після прогулянки прийміть душ;
  • проводьте вологе прибирання хоча б один раз на день;
  • уникайте надмірної фізичної активності;
  • тимчасово не провітрюйте квартиру;
  • пийте багато води;
  • якщо у вас є захворювання органів дихальної системи, носіть із собою необхідні ліки.

Нагадаємо, жителі Києва та сусідніх районів 2 вересня скаржилися на запах гару, дихати неможливо. Вранці 2 вересня на столицю опустився смог. Сонце ледь проглядало через завісу диму.

Станом на вечір 1 вересня у Київській області вдалося ліквідувати чотири осередки загоряння торфовищ.

Теги: пожежа повітря Київ Київщина рятувальники ДСНС

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