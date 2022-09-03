Димова завіса в Києві: скільки торф’яників ще горить навколо столиці
Рятувальники вже ліквідували п'ять осередків пожеж
У Києві якість повітря нормалізувалася. Але над містом все ще є смог через торф'яні пожежі навколо столиці.
Так, станом на 08:00 триває ліквідація осередку пожежі в с. Соснівка Вишгородського району. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
Наразі ліквідовано:
- один осередок пожежі у смт Димер Вишгородського району
- три осередки у Бучанському районі, а саме: с. Красний Ріг, смт Гостомель та м. Буча
- один осередок у с. Нові Безрадичі Обухівського району.
У зв'язку з ситуацією з пожежами в екосистемах області рятувальники застерігають громадян та радять для захисту себе від впливу забрудненого повітря наступне:
- залишайтеся вдома та закрийте вікна;
- якщо потрібно вийти на вулицю, надіньте окуляри та маску;
- після прогулянки прийміть душ;
- проводьте вологе прибирання хоча б один раз на день;
- уникайте надмірної фізичної активності;
- тимчасово не провітрюйте квартиру;
- пийте багато води;
- якщо у вас є захворювання органів дихальної системи, носіть із собою необхідні ліки.
Нагадаємо, жителі Києва та сусідніх районів 2 вересня скаржилися на запах гару, дихати неможливо. Вранці 2 вересня на столицю опустився смог. Сонце ледь проглядало через завісу диму.
Станом на вечір 1 вересня у Київській області вдалося ліквідувати чотири осередки загоряння торфовищ.
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