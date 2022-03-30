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    Думки вголос

    Історія однієї зради. Як депутат від ОПЗЖ допоміг окупантам зайти в Ізюм

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

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    Тепер за зраду Фомічевського розплачуються усі жителі Ізюма - Історія однієї зради. Як депутат від ОПЗЖ допоміг окупантам зайти в Ізюм
    Тепер за зраду Фомічевського розплачуються усі жителі Ізюма

    Зрадник рано чи пізно відповість за все. Тут немає сумнівів

    Мовою оригіналу

    История одного предательства. Пока орки бились головой об оборону Изюма, нашелся один чудак на букву М из местных. Который провел их известным только изюмцам незащищенным маршрутом в город.

    Слова для его характеристики придумайте сами. Теперь в городе идут жестокие бои, страдают гражданские, дорога для поставок гуманитарки перекрыта.

    Предателя знают – это депутат горсовета Анатолий Фомичевский. От ОПЗЖ. Теперь за его предательство расплачиваются все жители Изюма. И голосовавшие за ОПЗЖ и Фомичевского тоже.

    Предатель рано или поздно ответит за все. Тут нет сомнений.

    Мне интересно, а его избиратели сейчас осознали цену своей глупости?

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    Джерело: блог Кирила Сазонова

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    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна Опозиційна платформа — За життя окупація #stoprussia
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    Історія однієї зради. Як депутат від ОПЗЖ допоміг окупантам зайти в Ізюм