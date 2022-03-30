Історія однієї зради. Як депутат від ОПЗЖ допоміг окупантам зайти в Ізюм
Зрадник рано чи пізно відповість за все. Тут немає сумнівів
Мовою оригіналу
История одного предательства. Пока орки бились головой об оборону Изюма, нашелся один чудак на букву М из местных. Который провел их известным только изюмцам незащищенным маршрутом в город.
Слова для его характеристики придумайте сами. Теперь в городе идут жестокие бои, страдают гражданские, дорога для поставок гуманитарки перекрыта.
Предателя знают – это депутат горсовета Анатолий Фомичевский. От ОПЗЖ. Теперь за его предательство расплачиваются все жители Изюма. И голосовавшие за ОПЗЖ и Фомичевского тоже.
Предатель рано или поздно ответит за все. Тут нет сомнений.
Мне интересно, а его избиратели сейчас осознали цену своей глупости?
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Джерело: блог Кирила Сазонова