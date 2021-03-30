«Дитячий світ» запропонував громаді спільно вибрати дизайн будівлі (фото)

Так виглядає «Дитячий світ» на Дарниці зараз

Проєкт, який був презентований раніше, названо «попереднім»

Київський торговельний центр «Дитячий світ» пропонує столичній громаді самій обрати проєкт дизайну будівлі після реконструкції. Це сталося після широкого розголосу, викликаного опублікованим проєктом перебудови магазину, що передбачає повну зміну дизайну фасаду будівлі.

Проєкт нового дизайну, який викликав незадоволення у киян

«Нами спільно з забудовником було прийнято рішення оголосити конкурс, представити на розгляд громади декілька незалежних проектів та дати жителям Києва можливість власноруч вирішити яким буде Дитячий світ майбутнього. Детальні умови конкурсу вже в обговоренні та будуть опубліковані найближчим часом». – йдеться в повідомленні на сторінці «Дитячого світу» у Facebook

Також у повідомленні йдеться, що оприлюднені раніше зображення є лише однією з попередніх версій, запропонованих на розгляд серед приблизно дев’яти інших. Вони не є остаточними, а роботи з розробки оформлення фасадів ще далекі від завершення.

Сьогодні ведеться обговорення принципово іншої концепції фасаду з архітектурною студією lab181, але й ці наробки не є фінальними.

Проєкт від студії lab181

«Хочемо запевнити вас в тому, що ми з великою повагою відносимось до нашого минулого та прагнемо провести таку реконструкцію, яка буде на довгі роки дарувати радість киянам та гостям столиці!» – говориться в повідомленні.

Раніше киян стурбували плани знищити фасад будівлі, замінивши його пластиковою надбудовою. Ініціатори акції закликають залучити до проєктування архітектора, який проєктував будівлю нинішнього «Дитячого світу», Володимира Залуцького.