«Квартал 95» у березні презентує новий формат розважального шоу Improv Live Show



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Актори Improv Live Show - обличчя відомих телевізійних проектів: «Вечірній Київ», «Ліга Сміху», «Розсміши коміка», «Жіночий Квартал»

22 березня Студія «Квартал 95» у Caribbean Club Concert Hall представить новий для України формат розважального шоу Improv Live Show.

Improv Live Show - це проект, в якому професійні гумористи імпровізують прямо на сцені, без сценарію, але з веселим настроєм та іскрометним гумором. До жартів, які народжуються в імпровізаторів під час шоу, додаються гумористичні конфлікти, які «підкидає» ведучий. Гості теж стануть безпосередніми учасниками шоу і запропонують свої теми і героїв для мініатюр.

«Все, що відбувається в програмі народжується на сцені. Саме завдяки цьому атмосфера шоу - абсолютно живі емоції! Шоу створюється прямо тут і прямо зараз», - зазначають автори шоу.

Актори Improv Live Show - обличчя відомих телевізійних проектів: «Вечірній Київ», «Ліга Сміху», «Розсміши коміка», «Жіночий Квартал»: Роман Міщеряков, Валентин Міхіенко, Володимир Шумко і Костянтин Трембовецький.

«Жанр, в якому працюють хлопці, дуже складний, але їм палець в рот не клади - дай тільки привід пожартувати. Хлопці молоді, перспективні, впевнений те, чим вони займаються, знайде відгук у глядачів в залі», - говорить про новий проект Степан Казанін.