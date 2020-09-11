Київ потрапив у «помаранчеву» зону: Кличко розповів, які обмеження повернуть (відео)
Під час карантину мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінги
Скільки шкіл та дитячих садків закрито на карантин
Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в столиці в умовах поширення коронавірусу.
Так, столичний голова поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
- скільки хворих на Covid-19 госпіталізовано;
- скільки медзакладів приймають хворих на коронавірус;
- які обмеження повернуть після входження у помаранчеву зону епідеміологічної
- небезпеки;
- скільки шкіл та дитячих садків закрито на карантин.
Як повідомлялося, за минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 404 особи. Від початку епідемії у Києві підтверджено 16523 випадків захворювання на Covid-19.
Коронавірус в Україні
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Всього148756
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Хворіють78675
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Одужали67005
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Померли3076
Київ через погіршення ситуації з коронавірусом потрапив до «помаранчевої» карантинної зони.
Столиця визначила «коронавірусні» лікарні третьої хвилі.
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