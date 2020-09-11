Київ потрапив у «помаранчеву» зону: Кличко розповів, які обмеження повернуть (відео)



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Під час карантину мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінги

Скільки шкіл та дитячих садків закрито на карантин

Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в столиці в умовах поширення коронавірусу.

Так, столичний голова поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;

скільки хворих на Covid-19 госпіталізовано;

скільки медзакладів приймають хворих на коронавірус;

які обмеження повернуть після входження у помаранчеву зону епідеміологічної

небезпеки;

скільки шкіл та дитячих садків закрито на карантин.

Як повідомлялося, за минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 404 особи. Від початку епідемії у Києві підтверджено 16523 випадків захворювання на Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 148756

Хворіють 78675

Одужали 67005

Померли 3076

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Київ через погіршення ситуації з коронавірусом потрапив до «помаранчевої» карантинної зони.

Столиця визначила «коронавірусні» лікарні третьої хвилі.