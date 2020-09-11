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    Київ потрапив у «помаранчеву» зону: Кличко розповів, які обмеження повернуть (відео)

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    Під час карантину мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінги - Київ потрапив у «помаранчеву» зону: Кличко розповів, які обмеження повернуть (відео)
    Під час карантину мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінги

    Скільки шкіл та дитячих садків закрито на карантин

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в столиці в умовах поширення коронавірусу.

    Так, столичний голова поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
    • скільки хворих на Covid-19 госпіталізовано;
    • скільки медзакладів приймають хворих на коронавірус;
    • які обмеження повернуть після входження у помаранчеву зону епідеміологічної
    • небезпеки;
    • скільки шкіл та дитячих садків закрито на карантин.

    Як повідомлялося, за минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 404 особи. Від початку епідемії у Києві підтверджено 16523 випадків захворювання на Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      148756
    • Хворіють
      78675
    • Одужали
      67005
    • Померли
      3076

    Київ через погіршення ситуації з коронавірусом потрапив до «помаранчевої» карантинної зони.

    Столиця визначила «коронавірусні» лікарні третьої хвилі.

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