Через коронавірус на карантин закрили 126 класів у 50 школах Києва



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На карантин закрили дві школи в Оболонському районі

Сьогодні працюють 426 столичних шкіл із 428

Мер Києва Віталій Кличко запевняє, що ситуація з навчальним процесом у столиці в умовах пандемії контрольована. Про це він заявив під час онлайн-пресконференції.

«Що стосується навчального процесу в столиці. Поки що ситуація контрольована. Оскільки місто підготувало школи до роботи в нових умовах. Розробило регламент роботи під час пандемії. Забезпечило заклади освіти дезінфікуючими засобами. Але, оскільки вірус у місті поширюється, до роботи шкіл і садочків буде наша особлива увага і оперативні рішення в залежності від ситуації», - сказав Кличко.

Мер повідомив, що сьогодні працюють 426 столичних шкіл із 428-ми.

Через виявлені випадки захворювання у вчителів на карантин закрили дві школи в Оболонському районі.

«У 50-ти школах на дистанційне навчання перевели загалом 126 класів, де є хворі учні. Усього хворих на коронавірус школярів у столиці – 174. Та 83 педагоги», - повідомив Кличко.

Стосовно дитячих садочків мер зазначив, що через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті два заклади дошкільної освіти: в Деснянському та в Печерському районах. Два дитячих садки – на Оболоні та в Дніпровському районі – відновили свою роботу після карантину.

«Загалом із 568-ми комунальних дитсадків продовжують працювати 554. Деякі зачинені через планові ремонти. Наповненість дітей в садочках - майже 51%. Багато батьків, зважаючи на епідеміологічну ситуацію, залишають дітей вдома або під наглядом родичів», - розповів Кличко.

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Як повідомлялося, за минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 404 особи. Від початку епідемії у Києві підтверджено 16523 випадків захворювання на Covid-19.

Київ через погіршення ситуації з коронавірусом потрапив до «помаранчевої» карантинної зони.