Гігантська інсталяція переїхала від Арки дружби народів на нове місце

Скульптура зроблена з фанери і складається з 288 елементів

Тиждень інсталяція буде знаходитись на території UNIT.City

Інсталяція в рамках проєкту Merman, яка 6 липня була встановлена біля Арки дружби народів, переїхала на нову локацію у Шевченківському районі. Вона пробуде там тиждень.

Арт-об’єкт одразу став популярним серед киян та гостей міста, які охоче фотографувалися біля нього. Днями скульптуру перевезли на територію інноваційного парку UNIT.City, розташованого за адресою вулиця Дорогожицька, 3.

«У 2022 році робота буде представлена відвідувачам фестивалю Burning Man. А протягом цього тижня інсталяція буде знаходитись на території UNIT.City. Тож приходьте фотографуватись, поки Мерман ще тут!» – повідомили у девелоперській компанії «UDP».

Проєкт Merman – єдиний проєкт з України серед 59, що отримав грант від організаторів фестивалю Burning Man. Сама інсталяція розмірами 3х3х12 метрів готувалася для участі в цьогорічному заході в США, проте через пандемію його скасували.

Скульптура зроблена з фанери, важить 5 тонн і складається з 288 елементів.

Вхід на територію інноваційного парку UNIT.City вільний.

За словами організаторів, Merman – проєкт-маніфест подолання будь-яких перешкод. Тому у 2022 році він точно потрапить на фестиваль Burning Man.

Проєкт створено коштом та зусиллями команди Burning man project, команди Merman team та волонтерів.

Інсталяція біля Арки дружби народів була встановлена за сприяння міської влади, Департаменту культури КМДА та Центрального парку культури і відпочинку м. Києва.

Джерело: Вечірній Київ