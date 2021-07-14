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    У Києві відбудеться фестиваль морозива

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    Свято морозива триватиме лише пів дня - У Києві відбудеться фестиваль морозива
    Свято морозива триватиме лише пів дня
    Фото: «Співоче»

    На дітей чекає не лише морозиво, а й цікаві конкурси

    У неділю, 18 липня, у столичному парку «Співоче» відбудеться свято морозива.

    У цей день відвідувачі локації зможуть не тільки побачити квіткові композиції та відпочити в лаунж-зоні, але вдосталь насолодитися морозивом та взяти участь у лотереї від спонсора заходу. Серед призів лотереї: м'ячі, чашки, кепки, портативні зарядки, колонки, брелоки та, звісно, морозиво.

    За словами організаторів, спеціально для дітей у парку буде організована зона юних художників і тимчасові тату, а також на майданчику працюватимуть аніматори в тематичних костюмах.

    Атмосферу свята створить запальний ведучий, який проведе серед відвідувачів кілька музичних конкурсів.

    Нагадуємо, що зараз на території парку проходить виставка «Планета диких тварин», де можна побачити крокодилів, черепах, слонів, страусів та інші 3d композиції, зроблені з квітів.

    У парку також працюють каруселі, атракціони, батутна зона та дитяча анімація.

    Виставка триватиме до 1 серпня.

    Вхід на виставку платний. Додаткова плата за вхід на фестиваль не стягується.

    Нагадаємо, у парку «Перемога» в Дніпровському районі Києва відкрилася літня квіткова виставка.

    На даний момент на центральній алеї парку представлено три локації з героями улюблених мультиків.

    Теги: Київ виставка фестиваль квіти
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    У Києві відбудеться фестиваль морозива