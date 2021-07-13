Фестиваль Atlas Weekend встановив рекорд відвідуваності

Фестиваль Atlas Weekend тривав у столиці з 5 до 11 липня

Люди втомилися від постійних карантинних обмежень та відсутності фестивалів і концертів

Рахункова система ВДНГ зафіксувала понад 600 тисяч відвідувань фестивалю Atlas Weekend, який тривав у столиці з 5 до 11 липня. Це абсолютний рекорд, як зазначили організатори заходу.

За словами заступника голови Київської міської держадміністрації Валентина Мондриївського, такі цифри свідчать тільки про те, що люди втомилися від постійних карантинних обмежень та відсутності фестивалів і концертів, повідомляє пресслужба КМДА.

«Попри те, що виступи більшості закордонних артистів перенесли на 2022 рік, цьогорічне локальне музичне свято було не менш насиченим. Відвідувачів чекало шість сцен, де музиканти виступали в різних музичних жанрах. Окрім того, для киян та гостей міста зробили вільний вхід 5 та 6 липня», – розповів Мондриївський.

Він також додав, що проєкт Atlas Weekend реалізовувався спільно із Київською міською державною адміністрацією.

Нагадаємо, серед цьогорічних хедлайнерів фестивалю були Fatboy Slim, DJ Snake, Верка Сердючка, The Hardkiss, Океан Ельзи, Тіна Кароль і Валерій Меладзе, що викликало хвилю незадоволення.

До слова, виступ російського гурту «Wildways» на музичному фестивалі Atlas Weekend у Києві сподобався далеко не всім глядачам. Завершивши виступ, вокаліст гурту промовив зі сцени фразу «Боже, бережи царя», натякаючи на Володимира Путіна, від глядачів у відповідь отримав: «Путін-х*йло».

Додамо, що на Atlas Weekend відбулося шоу з використанням тварин зі звуком та світлом. Співачка Тіна Кароль виступила з жовтим пітоном, виконавши пісню «Ніжно».

У зв'язку з сильним шумом, який не стихав після 23:00, кияни закликають перенести проведення музичного фестивалю Atlas Weekend із території ВДНГ на іншу локацію

Atlas Weekend – один із найбільших музичних фестивалів України. Заснований у 2015 році, відбувається у Києві щороку в першій половині липня.