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    Події в Україні

    Міноборони Литви домовилося про купівлю Байрактару для України

    Міноборони Литви домовилося про купівлю Байрактару для України - Міноборони Литви домовилося про купівлю Байрактару для України
    Міноборони Литви домовилося про купівлю Байрактару для України
    фото з відкритих джерел

    Гроші на Байрактар литовці зібрали за три дні

    Міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас повідомив, що домовився з Туреччиною щодо купівлі безпілотника Байрактар, гроші на який литовці зібрали за три дні.

    Литовський телеведучий, засновник Laisvės TV та громадський діяч Андрюс Тапінас за три дні зібрав 5 млн. євро на безпілотник Bayraktar TB2 для захисників України.

    За його словами, литовці переказували гроші напряму, а також влаштовували акції, виставки та аукціони. За три дні необхідну суму зібрали і волонтери звернулися до Міністерства оборони Литви, яке і домовилося про придбання Байрактара.

    Кампанія зі збору коштів стартувала 25 травня, а увечері 28 травня під час спеціального ефіру журналіст уже зібрав необхідну суму.

    Нагадаємо, що самі Сполучені Штати офіційно підтвердили надання Україні сучасніших за М270 ракетних систем залпового вогню Himars із бойовими боєприпасами

    Додамо, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, коментуючи початок контрнаступу українських військ на Харківщині, наголосив, що для атакувальних дій потрібні саме такі артилерійські системи, як М270 та Himans.

    А радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про істерику в Кремлі після інформації про надання Україні M270.

    Теги: росія окупанти Міноборони війна гроші Литва Україна журналіст безпілотник окупація #stoprussia
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    Міноборони Литви домовилося про купівлю Байрактару для України