Міноборони Литви домовилося про купівлю Байрактару для України

Міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас повідомив, що домовився з Туреччиною щодо купівлі безпілотника Байрактар, гроші на який литовці зібрали за три дні.

Литовський телеведучий, засновник Laisvės TV та громадський діяч Андрюс Тапінас за три дні зібрав 5 млн. євро на безпілотник Bayraktar TB2 для захисників України.

За його словами, литовці переказували гроші напряму, а також влаштовували акції, виставки та аукціони. За три дні необхідну суму зібрали і волонтери звернулися до Міністерства оборони Литви, яке і домовилося про придбання Байрактара.

Кампанія зі збору коштів стартувала 25 травня, а увечері 28 травня під час спеціального ефіру журналіст уже зібрав необхідну суму.

Agreement was signed in today with the President of the Turkish Defense Agency prof. Ismail Demir on cooperation with the Ministry of National Defense of . This agreement paves the way for the purchase of #Bayraktar, for which Lithuanians raised almost 6 mln. € in 3 days! pic.twitter.com/7P3sFfoxmK