НАТО скликає зустріч Туреччини, Швеції та Фінляндії

В НАТО існує «широкий консенсус» щодо швидкого вступу Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу

Керівництво НАТО проведе у Брюсселі зустріч високопосадовців трьох країн з приводу блокування Туреччиною вступу Швеції та Фінляндії до Альянсу. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільної пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, передає BBC.

«Ми повинні враховувати стурбованість у сфері безпеки всіх союзників по Альянсу. З цією метою я скликаю зустріч у Брюсселі високопосадовців трьох країн найближчими днями», – сказав Столтенберг.

Своєю чергою Блінкен додав, що в НАТО існує «широкий консенсус» щодо швидкого вступу Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.

Напередодні, 29 травня, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що перемовини зі шведською та фінською делегаціями не пройшли на «очікуваному рівні», і Анкара буде блокувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

Нагадаємо, лідери країн Євросоюзу пізно ввечері 30 травня таки погодили шостий пакет санкцій проти Росії, який передбачає часткове ембарго на імпорт російської нафти та відключення «Сбербанку» від системи SWIFT.