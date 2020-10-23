До «червоної» зони потрапили три міста і два райони Київщини
Лише дві території Київської області залишаються в «зеленій» зоні
У Київській області найгірша ситуація з поширенням коронавірусу в Борисполі, Василькові, Обухові та Бориспільському й Обухівському районах. Вони увійшли до «червоної» зони епідемічної небезпеки.
Лише дві території Київської області залишаються в «зеленій» зоні – це Славутич і Ставищенський район. Решта – у «помаранчевій» і «жовтій» зонах.
Про це повідомив очільник Київщини Василь Володін сьогодні, 23 жовтня, за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
«Коронавірус продовжує стрімко поширюватись. Якщо минулого разу в «червону» зону потрапили Васильків і Бориспільський район, то цього разу до них додались Бориспіль, Обухів і Обухівський район. Ще трохи, і ми перейдемо межу в 14 тисяч випадків захворювання на Covid-19 в області. Тож продовжую закликати всіх жителів бути відповідальними. Усі ми можемо вберегти себе від небезпеки, якщо будемо дотримуватись елементарних протиепідемічних правил», – наголосив Володін.
Відтак на території «червоної» зони – Борисполя, Василькова, Обухова, а також Бориспільського та Обухівського районів – діють такі обмеження:
- відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім учнів (вихованців) спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів за умови дотримання в них відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я учнів (вихованців);
- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері культури, крім відвідувачів «автоконцертів»;
- приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;
- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім:
- торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом;
- провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку;
- торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень;
- відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання.
До «помаранчевої» зони ввійшли:
- Біла Церква,
- Березань,
- Ірпінь,
- Переяслав,
- Фастів,
- Бородянський район,
- Васильківський район,
- Києво-Святошинський район,
- Миронівський район,
- Переяслав-Хмельницький район,
- Фастівський район,
- Яготинський райони.
До «жовтої»:
- Бровари,
- Буча,
- Баришівський район,
- Білоцерківський,
- Богуславський,
- Броварський,
- Вишгородський,
- Володарський,
- Згурівський,
- Кагарлицький,
- Макарівський,
- Поліський,
- Рокитнянський,
- Сквирський,
- Таращанський,
- Тетіївський райони.
Як повідомлялося, 23 жовтня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про оновлення карантинного зонування в Україні. Рішення набуде чинності наступного понеділка. Згідно з ним Київ залишився у «помаранчевій» зоні.