До «червоної» зони потрапили три міста і два райони Київщини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нове карантинне зонування почне діяти з 26 жовтня

Лише дві території Київської області залишаються в «зеленій» зоні

У Київській області найгірша ситуація з поширенням коронавірусу в Борисполі, Василькові, Обухові та Бориспільському й Обухівському районах. Вони увійшли до «червоної» зони епідемічної небезпеки.

Лише дві території Київської області залишаються в «зеленій» зоні – це Славутич і Ставищенський район. Решта – у «помаранчевій» і «жовтій» зонах.

Про це повідомив очільник Київщини Василь Володін сьогодні, 23 жовтня, за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Коронавірус продовжує стрімко поширюватись. Якщо минулого разу в «червону» зону потрапили Васильків і Бориспільський район, то цього разу до них додались Бориспіль, Обухів і Обухівський район. Ще трохи, і ми перейдемо межу в 14 тисяч випадків захворювання на Covid-19 в області. Тож продовжую закликати всіх жителів бути відповідальними. Усі ми можемо вберегти себе від небезпеки, якщо будемо дотримуватись елементарних протиепідемічних правил», – наголосив Володін.

Відтак на території «червоної» зони – Борисполя, Василькова, Обухова, а також Бориспільського та Обухівського районів – діють такі обмеження:

відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім учнів (вихованців) спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів за умови дотримання в них відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я учнів (вихованців);

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері культури, крім відвідувачів «автоконцертів»;

приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім:

торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом;

провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку;

торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень;

відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання.

До «помаранчевої» зони ввійшли:

Біла Церква,

Березань,

Ірпінь,

Переяслав,

Фастів,

Бородянський район,

Васильківський район,

Києво-Святошинський район,

Миронівський район,

Переяслав-Хмельницький район,

Фастівський район,

Яготинський райони.

До «жовтої»:

Бровари,

Буча,

Баришівський район,

Білоцерківський,

Богуславський,

Броварський,

Вишгородський,

Володарський,

Згурівський,

Кагарлицький,

Макарівський,

Поліський,

Рокитнянський,

Сквирський,

Таращанський,

Тетіївський райони.

Як повідомлялося, 23 жовтня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про оновлення карантинного зонування в Україні. Рішення набуде чинності наступного понеділка. Згідно з ним Київ залишився у «помаранчевій» зоні.