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    До «червоної» зони потрапили три міста і два райони Київщини

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    Нове карантинне зонування почне діяти з 26 жовтня - До «червоної» зони потрапили три міста і два райони Київщини
    Нове карантинне зонування почне діяти з 26 жовтня

    Лише дві території Київської області залишаються в «зеленій» зоні

    У Київській області найгірша ситуація з поширенням коронавірусу в Борисполі, Василькові, Обухові та Бориспільському й Обухівському районах. Вони увійшли до «червоної» зони епідемічної небезпеки.

    Лише дві території Київської області залишаються в «зеленій» зоні – це Славутич і Ставищенський район. Решта – у «помаранчевій» і «жовтій» зонах.

    Про це повідомив очільник Київщини Василь Володін сьогодні, 23 жовтня, за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

    «Коронавірус продовжує стрімко поширюватись. Якщо минулого разу в «червону» зону потрапили Васильків і Бориспільський район, то цього разу до них додались Бориспіль, Обухів і Обухівський район. Ще трохи, і ми перейдемо межу в 14 тисяч випадків захворювання на Covid-19 в області. Тож продовжую закликати всіх жителів бути відповідальними. Усі ми можемо вберегти себе від небезпеки, якщо будемо дотримуватись елементарних протиепідемічних правил», – наголосив Володін.

    Відтак на території «червоної» зони – Борисполя, Василькова, Обухова, а також Бориспільського та Обухівського районів – діють такі обмеження:

    • відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім учнів (вихованців) спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів за умови дотримання в них відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я учнів (вихованців);
    • приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері культури, крім відвідувачів «автоконцертів»;
    • приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;
    • приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім:
    • торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом;
    • провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку;
    • торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень;
    • відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання.

    До «помаранчевої» зони ввійшли:

    • Біла Церква,
    • Березань,
    • Ірпінь,
    • Переяслав,
    • Фастів,
    • Бородянський район,
    • Васильківський район,
    • Києво-Святошинський район,
    • Миронівський район,
    • Переяслав-Хмельницький район,  
    • Фастівський район,
    • Яготинський райони.

    До «жовтої»:

    • Бровари,
    • Буча,
    • Баришівський район,
    • Білоцерківський,
    • Богуславський,
    • Броварський,
    • Вишгородський,
    • Володарський,
    • Згурівський,
    • Кагарлицький,
    • Макарівський,
    • Поліський,
    • Рокитнянський,
    • Сквирський,
    • Таращанський,
    • Тетіївський райони.

    Як повідомлялося, 23 жовтня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про оновлення карантинного зонування в Україні. Рішення набуде чинності наступного понеділка. Згідно з ним Київ залишився у «помаранчевій» зоні.

    Київщина епідемія карантин коронавірус
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