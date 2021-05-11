До Дня Києва у столиці з’явиться нова скульптура від автора малюків на Поштовій (фото)

Скульптуру «Малюк сфер» встановлюють на в’їзді в екстрім-парк «Xpark»

Відкриття скульптури відбудеться на День Києва

До Дня Києва Володимир Журавель, автор скульптури «Малюки-засновники Києва» на Поштовій площі, пам’ятників Ігорю Сікорському та Іллі Муромцю й багатьох інших, встановлює нову скульптуру на замовлення меценатів.

Скульптура – дитина-серфінгіст, якому підкорюється океанська хвиля. Малюк показує міжнародний знак привітання серфінгістів – «шака». Про це повідомляє «Вечірній Київ».

Нині на в’їзді в екстрім-парк «Xpark» проводяться роботи з облаштування постаменту скульптури «Малюк сфер» роботи Володимира Журавля.

Як відомо, саме в «Xpark» знаходиться потужна приватна база і школа для занять вейкборгдінгом для всіх вікових груп населення

Нагадаємо, на початку серпня 2018 року було відкрито скульптуру богатиря Іллі Муромця в парку «Муромець» та презентовано першу чергу оновленого парку.