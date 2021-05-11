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    До Дня Києва у столиці з’явиться нова скульптура від автора малюків на Поштовій (фото)

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    Скульптуру &laquo;Малюк сфер&raquo; встановлюють на&nbsp;в&rsquo;їзді в&nbsp;екстрім-парк &laquo;Xpark&raquo;&nbsp; - До Дня Києва у столиці з’явиться нова скульптура від автора малюків на Поштовій (фото)
    Скульптуру «Малюк сфер» встановлюють на в’їзді в екстрім-парк «Xpark» 
    Фото: Вечірній Київ

    Відкриття скульптури відбудеться на День Києва

    До Дня Києва Володимир Журавель, автор скульптури «Малюки-засновники Києва» на Поштовій площі, пам’ятників Ігорю Сікорському та Іллі Муромцю й багатьох інших, встановлює нову скульптуру на замовлення меценатів.

    Скульптура – дитина-серфінгіст, якому підкорюється океанська хвиля. Малюк показує міжнародний знак привітання серфінгістів – «шака». Про це повідомляє «Вечірній Київ».

    Нині на в’їзді в екстрім-парк «Xpark» проводяться роботи з облаштування постаменту скульптури «Малюк сфер» роботи Володимира Журавля.

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    До Дня Києва у столиці з’явиться нова скульптура від автора малюків на Поштовій (фото)
    До Дня Києва у столиці з’явиться нова скульптура від автора малюків на Поштовій (фото)
    До Дня Києва у столиці з’явиться нова скульптура від автора малюків на Поштовій (фото)

    Як відомо, саме в «Xpark» знаходиться потужна приватна база і школа для занять вейкборгдінгом для всіх вікових груп населення

    Нагадаємо, на початку серпня 2018 року було відкрито скульптуру богатиря Іллі Муромця в парку «Муромець» та презентовано першу чергу оновленого парку.

    Теги: Київ парк пам'ятник
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