До Києва на допомогу в охороні порядку під час фіналу Ліги чемпіонів їдуть британські поліцейські



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Надзвичайний і Повноважний Посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф гарантувала, що британські фани поводитимуться спокійно

До Києва для допомоги українським правоохоронцям у забезпеченні правопорядку під час фіналів Ліги чемпіонів УЄФА прибудуть поліцейські Великобританії. Про це повідомила Надзвичайний і Повноважний Посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф на зустрічі з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим.

Вона зазначила, що впевнена у роботі органів системи МВС.

«Ми знаємо, що у українських правоохоронних органів є великий досвід роботи на масових заходах. Більшість фанів будуть вести себе спокійно, проте можуть бути порушення безпеки. Вже на початку наступного тижня для допомоги долучаться поліцейські Великобританії», - сказала Гоф.

Аваков заявив, що підрозділи МВС повністю готові до забезпечення публічної безпеки під час фінального матчу Ліги чемпіонів. «Ми залучаємо близько 12 тисяч правоохоронців. З них – 6 тисяч поліцейських, 3 тисячі нацгвардійців, тисяча прикордонників та інші підрозділи. Переконаний, що мобілізовані нами сили забезпечать належний рівень безпеки та порядку», – повідомив міністр внутрішніх справ.

Він також зазначив, що вже пройшли масштабні правоохоронні навчання на основних локаціях, зокрема в аеропорту «Бориспіль» та стадіоні «Олімпійський».

«Ми відпрацювали алгоритми дій при найбільш ймовірних сценаріях розвитку подій, зокрема механізми міжвідомчої взаємодії, провели навчання ситуаційних центрів», – додав Аваков.

Нагадаємо, раніше у КМДА заявили, що на сьогодні у Києві практично всі локації підготовлені до проведення фіналів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жіночих команд сезону 2017/2018.