На НСК «Олімпійський» відбулися масштабні навчання силовиків до фіналу Ліги чемпіонів

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Фото: Нацполіція Правоохоронці відпрацювали дії на території головної футбольної арени фіналу Ліги чемпіонів УЄФА

Учасники навчань розробили тактику дій безпеки стадіону, стюардів та поліції в різних ситуаціях

Під час проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА за правопорядком на НСК «Олімпійський» і прилеглій території стежитимуть 3,8 тисячі правоохоронців. Про це сьогодні, 15 травня, під час проведення відпрацювання злагодженості дії між підрозділами МВС на території головної футбольної арени фіналу Ліги чемпіонів УЄФА заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, повідомляє прес-служба поліції Києва.

В рамках командно-штабних навчань правоохоронці відпрацювали кілька алгоритмів дій. Серед завдань цих навчань – загальна концепція забезпечення правопорядку, а також робота під час прибуття уболівальників до спортивної споруди та забезпечення публічної безпеки і порядку на території самої спортивної споруди.

Учасники навчань розробили тактику дій безпеки стадіону, стюардів та поліції в різних ситуаціях. Зокрема, йдеться про злагодженість роботи вказаних структур під час можливої спроби уболівальників потрапити в ігрову зону, перейти на сусідні сектори або під час виникнення конфлікту між уболівальниками різних команд. Крім того, йшлося про порядок дій під час евакуації вболівальників зі стадіону.

Яровий зазначив, що у сьогоднішніх навчаннях взяли участь 758 правоохоронців. Тим часом для забезпечення публічної безпеки під час проведення фіналу Ліги чемпіонів на НСК «Олімпійський» та прилеглій до нього території нестимуть службу 3,8 тисяч працівників різних підрозділів системи МВС, зокрема – поліцейських та військовослужбовців Національної. Загалом же до охорони публічного порядку та безпеки учасників та гостей фінального матчу Ліги Чемпіонів УЄФА планують залучити близько 12 тисяч правоохоронців. Серед них – шість тисяч поліцейських, три тисячі нацгвардійців, тисяча прикордонників тощо.

«Сьогодні ми відпрацьовуємо спільні дії всіх наших підрозділів та працівників стадіону. Вже рік ми використовуємо «скандинавський досвід» забезпечення правопорядку. Зокрема, і в частині щодо застосування спецпідрозділів, ми виходимо з досвіду і рекомендацій фахівців Консультативної місії Європейського Союзу, – сказав Сергій Яровий. – Окрім того, працює потужний підрозділ «поліції діалогу», який зарекомендував себе як абсолютно ефективний і професійний підрозділ».

Нагадаємо, у КМДА заявили, що Київ готовий до фіналів Ліги чемпіонів.