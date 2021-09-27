Тепло не відступає: прогноз погоди на 27 вересня

Погода в Україні в понеділок, 27 вересня, буде теплою і сухою

Температура повітря вдень сягне позначок від +13° С до +22°

В Україні у понеділок, 27 вересня, майже в усіх областях буде сонячно і тепло. Температура повітря вдень триматиметься від +13 до +21 градусів, а вночі опуститься до +5. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях потепліє. Вдень температура повітря - від +7 до +20 градусів, а вночі температура опуститься до +5-10 градусів.

У Центрі та на Півночі буде сухо та сонячно. Стовпчики термометрів вдень покажуть - +13-15 градусів, а вночі мінімальна температура повітря становитиме +7.

На Сході України вдень прогнозують від +16 до +19 градусів. Уночі буде значно холодніше - +9-10 градусів. У регіоні очікуються опади.

Прогноз погоди в Україні на 27 вересня

На Півдні середня добова температура становитиме +16-19 градусів, вночі стовпчик термометра підніметься до +10-13. Опадів не прогнозують.

У Києві прогнозують сонце, проте воно буде ховатись за хмари. Температура повітря сягне +13-15 градусів. Вночі стовпчики термометра опустяться до +11-13 градусів. Без опадів.