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    Тепло не відступає: прогноз погоди на 27 вересня

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    Погода в Україні в понеділок, 27 вересня, буде теплою і сухою - Тепло не відступає: прогноз погоди на 27 вересня
    Погода в Україні в понеділок, 27 вересня, буде теплою і сухою
    Фото: pixabay.com

    Температура повітря вдень сягне позначок від +13° С до +22°

    В Україні у понеділок, 27 вересня, майже в усіх областях буде сонячно і тепло. Температура повітря вдень триматиметься від +13 до +21 градусів, а вночі опуститься до +5. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    У західних областях потепліє. Вдень температура повітря - від +7 до +20 градусів, а вночі температура опуститься до +5-10 градусів.

    У Центрі та на Півночі буде сухо та сонячно. Стовпчики термометрів вдень покажуть - +13-15 градусів, а вночі мінімальна температура повітря становитиме +7.

    На Сході України вдень прогнозують від +16 до +19 градусів. Уночі буде значно холодніше - +9-10 градусів. У регіоні очікуються опади.

    Прогноз погоди в Україні на 27 вересня
    Прогноз погоди в Україні на 27 вересня

    На Півдні середня добова температура становитиме +16-19 градусів, вночі стовпчик термометра підніметься до +10-13. Опадів не прогнозують.

    У Києві прогнозують сонце, проте воно буде ховатись за хмари. Температура повітря сягне +13-15 градусів. Вночі стовпчики термометра опустяться до +11-13 градусів. Без опадів.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
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    Тепло не відступає: прогноз погоди на 27 вересня