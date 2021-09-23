  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Аномалії природи: восени в Чорнобилі розквітли каштани (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Цвітуть каштани&nbsp;на вулиці Радянській в Чорнобилі - Аномалії природи: восени в Чорнобилі розквітли каштани (фото)
    Цвітуть каштани на вулиці Радянській в Чорнобилі
    Фото: Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення УЗВ

    Осінь подарувала відвідувачам Чорнобильської зони сюрприз

    Чорнобильська зона є місцем, де іноді стаються надзвичайні речі. У цьому переконані в Центрі організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження.

    На своїй сторінці у Facebook Центр оприлюднив фото природної аномалії – у вересні в Чорнобилі зацвіли каштани, що зазвичай квітнуть у травні.

    «Дощова осінь подарувала тим, хто працює або відвідує зону відчуження, незвичайний сюрприз – в Чорнобилі, на вулиці Радянській, квітнуть каштани. Серед пожовклого листя можна роздивитися зелененьке, свіженьке листячко й квіточки», – пишуть фахівці Центру.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Аномалії природи: восени в Чорнобилі розквітли каштани (фото)
    Аномалії природи: восени в Чорнобилі розквітли каштани (фото)
    Аномалії природи: восени в Чорнобилі розквітли каштани (фото)
    Аномалії природи: восени в Чорнобилі розквітли каштани (фото)
    Аномалії природи: восени в Чорнобилі розквітли каштани (фото)
    Аномалії природи: восени в Чорнобилі розквітли каштани (фото)
    Фото: Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення УЗВ

    Слід зазначити, що така аномалія періодично трапляється в Україні восени.

    Як повідомлялося, після посилення карантину з 23 вересня Чорнобильська зона відчуження залишається відкритою для відвідування, але з посиленням обмежень.

    Раніше міністр охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Роман Абрамовський в інтерв’ю «Главкому» розповів, яких змін варто очікувати в Чорнобильській зоні.

    Читайте також: «Російський дятел». Вражаючі фото з надсекретного військового об’єкта у Чорнобилі
    Теги: ЧАЕС Чорнобильська зона природа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Аномалії природи: восени в Чорнобилі розквітли каштани (фото)