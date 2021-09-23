Аномалії природи: восени в Чорнобилі розквітли каштани (фото)

Цвітуть каштани на вулиці Радянській в Чорнобилі

Осінь подарувала відвідувачам Чорнобильської зони сюрприз

Чорнобильська зона є місцем, де іноді стаються надзвичайні речі. У цьому переконані в Центрі організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження.

На своїй сторінці у Facebook Центр оприлюднив фото природної аномалії – у вересні в Чорнобилі зацвіли каштани, що зазвичай квітнуть у травні.

«Дощова осінь подарувала тим, хто працює або відвідує зону відчуження, незвичайний сюрприз – в Чорнобилі, на вулиці Радянській, квітнуть каштани. Серед пожовклого листя можна роздивитися зелененьке, свіженьке листячко й квіточки», – пишуть фахівці Центру.

Слід зазначити, що така аномалія періодично трапляється в Україні восени.

Як повідомлялося, після посилення карантину з 23 вересня Чорнобильська зона відчуження залишається відкритою для відвідування, але з посиленням обмежень.

Раніше міністр охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Роман Абрамовський в інтерв’ю «Главкому» розповів, яких змін варто очікувати в Чорнобильській зоні.