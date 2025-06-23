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До Києва завезено салат з Італії, заражений західним квітковим трипсом

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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До Києва завезено салат з Італії, заражений західним квітковим трипсом
фото: Держпродспоживслужба

Західний квітковий трипс – це багатоїдний шкідник, який пошкоджує більше 250 видів рослин з понад 65 родин

У Києві було знищено партію салату з Італії, який був заражений карантинним організмом – західним квітковим трипсом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Києві.

Західний квітковий трипс – це багатоїдний шкідник, який пошкоджує більше 250 видів рослин з понад 65 родин. В північній Європі трипс присутній в основному на овочевих культурах таких як огірки, перець, а також на квіткових – на хризантемах, герберах, трояндах і сенполіях в теплицях, але в південній Європі західний квітковий трипс в широкому масштабі уражує багато польових культур, включаючи полуницю, виноград і артишок.

До Києва завезено салат з Італії, заражений західним квітковим трипсом фото 1

За чинним законодавством, імпортні рослини, овочі і фрукти (так як і всі інші імпортні рослинні вантажі) повинні бути вільними від карантинних організмів, супроводжуватись фітосанітарними сертифікатами та карантинними дозволами, а також походити з вільної від будь-яких карантинних обмежень території.

У випадках, коли фітосанітарна експертиза підтверджує виявлення західного квіткового трипсу в імпортних вантажах весь вантаж підлягає знезараженню, знищенню або поверненню до країни походження.

Нагадаємо, в Україні західний квітковий трипс був виявлений у 2001 році, в м. Ужгород. Заражена площа тоді була в межах 1200 м². 

Теги: Держпродспоживслужба продукти салат Київ Італія

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