Гепатит А в Києві: кількість хворих зросла, причину поширення досі не знайдено

До цього часу точна причина поширення інфекції не встановлена

У мікрорайоні Відрадний інфекція шириться ще від 8 травня

У Солом'янському районі Києва продовжує зростати кількість випадків захворювання на гепатит А. Станом на вечір 27 травня зафіксовано 88 хворих, з яких 38 – діти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву головного державного санітарного лікаря Києва Сергія Чумака.

Спалах інфекції розпочався ще 8 травня, коли до медиків почали звертатися перші пацієнти. Наразі на стаціонарному лікуванні перебувають 14 осіб, серед них семеро дітей.

У відповідь на спалах, 1237 людей, серед яких 881 дитина, вже були вакциновані від гепатиту А.

Незважаючи на активні дії, точна причина поширення інфекції досі не встановлена. Сергій Чумак припускає, що інфекція могла потрапити у воду.

«Ймовірно, що інфекція потрапила у воду під час виконання ремонтних робіт на водопровідній мережі або ж були якісь пориви і брудна вода потрапила у воду та спричинила захворювання в мікрорайоні Відрадний», – зазначив головний державний санітарний лікар Києва.

Для виключення всіх можливих варіантів, Держпродспоживслужба проводить перевірку пунктів розливу питної води у мікрорайоні Відрадний.

Нагадаємо, на тлі спалаху гепатиту А в Солом'янському районі Києва охочі вакцинуватися у столичних приватних клініках стикаються зі значно вищими, ніж у комунальних закладах, цінами та обмеженою наявністю препаратів. Хоча щеплення у приватних закладах може здатися зручнішим, варто бути готовим до суттєвих витрат і певних нюансів.

Вакцинуватися проти гепатиту А треба, особливо людям з груп ризику, однак існують певні ситуації та стани, коли від щеплення варто утриматися. Лікар-інфекціоніст, ексголовний інфекціоніст МОЗ, професор Сергій Крамарьов у коментарі «Главкому» роз’яснив, кому саме слід уникати щеплень.

Раніше стало відомо, київські фахівці встановлюють джерела спалаху гепатиту А, який зафіксовано у столиці. Серед можливих причин інфікування розглядаються водопостачання, вживання бюветної води та неякісні харчові продукти. Вірус гепатиту А досить довго зберігається в зовнішньому середовищі. Наприклад, у воді – до кількох місяців, а при кімнатній температурі – протягом тижня. Гине вірус лише через 5 хвилин кип’ятіння.

Інкубаційний період вірусного гепатиту А зазвичай триває 14–28 днів. Серед основних симптомів: підвищення температури тіла, втрата апетиту, діарея, блювота, потемніння сечі, жовтяниця, важкість у правому підребер’ї, слабкість і втомлюваність.

Також слід пам’ятати, що хворий може заражати оточуючих вже у переджовтяничний період, коли сам не знає про захворювання. До того ж не всі випадки гепатиту А супроводжуються жовтяницею – симптомом, який звикли вважати найтиповішим. Тому необхідно зважати на будь-яке погіршення самопочуття та звертатися по консультацію до лікаря.

Дуже важливо, що значно мінімізувати ризики зараження може кожна людина. Ефективним безпековим заходом є миття рук із милом (особливо перед приготуванням і прийомом їжі, після відвідування вбиральні), вживання кип’яченої або бутильованої води, ретельне миття овочів, фруктів теплою проточною водою.