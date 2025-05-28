Головна Київ Новини
search button user button menu button

Гепатит А в Києві: кількість хворих зросла, причину поширення досі не знайдено

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Гепатит А в Києві: кількість хворих зросла, причину поширення досі не знайдено
До цього часу точна причина поширення інфекції не встановлена
фото з відкритих джерел

У мікрорайоні Відрадний  інфекція шириться ще від 8 травня

У Солом'янському районі Києва продовжує зростати кількість випадків захворювання на гепатит А. Станом на вечір 27 травня зафіксовано 88 хворих, з яких 38 – діти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву головного державного санітарного лікаря Києва Сергія Чумака.

Спалах інфекції розпочався ще 8 травня, коли до медиків почали звертатися перші пацієнти. Наразі на стаціонарному лікуванні перебувають 14 осіб, серед них семеро дітей.

У відповідь на спалах, 1237 людей, серед яких 881 дитина, вже були вакциновані від гепатиту А.

Незважаючи на активні дії, точна причина поширення інфекції досі не встановлена. Сергій Чумак припускає, що інфекція могла потрапити у воду.

«Ймовірно, що інфекція потрапила у воду під час виконання ремонтних робіт на водопровідній мережі або ж були якісь пориви і брудна вода потрапила у воду та спричинила захворювання в мікрорайоні Відрадний», – зазначив головний державний санітарний лікар Києва.

Для виключення всіх можливих варіантів, Держпродспоживслужба проводить перевірку пунктів розливу питної води у мікрорайоні Відрадний.

Нагадаємо, на тлі спалаху гепатиту А в Солом'янському районі Києва охочі вакцинуватися у столичних приватних клініках стикаються зі значно вищими, ніж у комунальних закладах, цінами та обмеженою наявністю препаратів. Хоча щеплення у приватних закладах може здатися зручнішим, варто бути готовим до суттєвих витрат і певних нюансів. 

Вакцинуватися проти гепатиту А треба, особливо людям з груп ризику, однак існують певні ситуації та стани, коли від щеплення варто утриматися. Лікар-інфекціоніст, ексголовний інфекціоніст МОЗ, професор Сергій Крамарьов у коментарі «Главкому» роз’яснив, кому саме слід уникати щеплень.

Раніше стало відомо, київські фахівці встановлюють джерела спалаху гепатиту А, який зафіксовано у столиці. Серед можливих причин інфікування розглядаються водопостачання, вживання бюветної води та неякісні харчові продукти. Вірус гепатиту А досить довго зберігається в зовнішньому середовищі. Наприклад, у воді – до кількох місяців, а при кімнатній температурі – протягом тижня. Гине вірус лише через 5 хвилин кип’ятіння.

Інкубаційний період вірусного гепатиту А зазвичай триває 14–28 днів. Серед основних симптомів: підвищення температури тіла, втрата апетиту, діарея, блювота, потемніння сечі, жовтяниця, важкість у правому підребер’ї, слабкість і втомлюваність.

Також слід пам’ятати, що хворий може заражати оточуючих вже у переджовтяничний період, коли сам не знає про захворювання. До того ж не всі випадки гепатиту А супроводжуються жовтяницею – симптомом, який звикли вважати найтиповішим. Тому необхідно зважати на будь-яке погіршення самопочуття та звертатися по консультацію до лікаря.

Дуже важливо, що значно мінімізувати ризики зараження може кожна людина. Ефективним безпековим заходом є миття рук із милом (особливо перед приготуванням і прийомом їжі, після відвідування вбиральні), вживання кип’яченої або бутильованої води, ретельне миття овочів, фруктів теплою проточною водою.

Читайте також:

Теги: Київ дитина гепатит інфекція лікар Держпродспоживслужба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головні новини ночі проти 3 травня
Обстріл Харкова та вибухова ніч у Росії: головне за ніч
3 травня, 06:13
Після атаки дронів зайнялись пожежі в Києві
Кількість постраждалих через атаку РФ на Київ зросла
4 травня, 02:29
Удари по Києву та вибухи у Москві: головне за ніч
Удари по Києву та вибухи у Москві: головне за ніч
7 травня, 05:51
Вікторія Муха, Юлія Лимар і Віталій Кличко у Міжнародний день вишиванки зробили спільне фото
День вишиванки: мер Кличко зробив селфі з соратницями
15 травня, 17:12
Після влучання дрону у будинку сталася пожежа
Удар по Києву: з’явилося відео влучання ворожого БпЛА у будинок
7 травня, 23:41
Жінка народила під час авіарейсу до Іспанії
Жінка народила під час авіарейсу до Іспанії
14 травня, 06:57
Зеленбудівці вводять ін’єкції в стовбури каштанів, аби уберегти дерева від мінуючої молі
Каштани у парку «Перемога» отримали захист від агресивного шкідника
14 травня, 11:47
Діти із ожирінням стають проблемою у Америці
Дональд Трамп звернув увагу на велику проблему серед американських дітей
23 травня, 08:13
Повітряна тривога у Києві тривала шість години
Повітряна тривога у Києві тривала шість години
25 травня, 06:09

Новини

У Дніпровському районі чоловік викрав з автівки сусіда 100 тисяч гривень (фото)
У Дніпровському районі чоловік викрав з автівки сусіда 100 тисяч гривень (фото)
Гепатит А в Києві: кількість хворих зросла, причину поширення досі не знайдено
Гепатит А в Києві: кількість хворих зросла, причину поширення досі не знайдено
Столична влада попередила киян про негоду у найближчі години
Столична влада попередила киян про негоду у найближчі години
На Алеї захисників України відкрито пам'ятний знак «Сили спеціальних операцій»
На Алеї захисників України відкрито пам'ятний знак «Сили спеціальних операцій»
У Києві триває набір до дитячих садків: скільки вільних місць лишилося
У Києві триває набір до дитячих садків: скільки вільних місць лишилося
У столиці завершено демонтаж одного з ринків, який тривав понад пів року (фото)
У столиці завершено демонтаж одного з ринків, який тривав понад пів року (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
230K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 травня: ситуація на фронті
87K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 травня 2025
65K
Росія визначилася з локацією для нових переговорів
56K
Групи впливу роблять ставку на Білецького. Командира прагнуть вивести на вищі військові і політичні посади, – ЗМІ
31K
Ексначальник штабу «Азов» Кротевич отримав орден після інциденту з нагородженням
28K
Путін остаточно збожеволів. The Times проаналізувала стан російського диктатора

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
Сьогодні, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua