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Продовольчі ярмарки у Києві 21-22 червня: де можна придбати фермерські продукти

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Продовольчі ярмарки у Києві 21-22 червня: де можна придбати фермерські продукти
У суботу ярмарки відбудуться у восьми районах столиці
фото: Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА/Facebook

У неділю ярмарки відбудуться у п'яти районах столиці

Цього тижня в Києві пройдуть продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА

Зокрема, 21 червня (субота) ярмарки триватимуть у:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
  • Деснянському районі – вул. Олександри Екстер (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини), вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської);
  • Дніпровському районі – бульв. Амвросія Бучми, 2-10;
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова (в межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

22 червня (неділя) ярмарки триватимуть у:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

Як повідомлялося раніше, з 19 травня й орієнтовно до 19 серпня на Бессарабському ринку триватимуть роботи з облаштування торговельної зали сучасним холодильним і торговельно-технологічним обладнанням.

Нагадаємо, індекс борщу за місяць знизився на 12%, однак в річному вимірі зріс на 27% та досяг 196 грн. Це на 26 грн дешевше, ніж минулого місяця. 

Раніше повідомлялося, що ціни на харчові продукти в Україні вже наблизилися, а за деякими позиціями навіть перевищують рівень цін у сусідніх країнах. Україна втратила певну частину врожаю ранніх сортів плодово-ягідних та озимих культур через весняні заморозки, але не очікує суттєвого впливу на продовольчу інфляцію. У квітневому інфляційному звіті Нацбанк очікував урожай зернових цього року на рівні 61,7 млн тонн.

До слова, у Канаді різко подорожчали тисячі товарів. Аналіз цін на продукти та споживчі товари в Канаді не приніс нічого втішного громадянам країни. Хоча рівень інфляції невеликий, канадські гаманці сьогодні мають й інших «ворогів». 

Теги: Київ ярмарок продукти

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