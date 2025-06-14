Головна Київ Новини
search button user button menu button

Продовольчі ярмарки у Києві 14-15 червня: де можна придбати фермерські продукти

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Продовольчі ярмарки у Києві 14-15 червня: де можна придбати фермерські продукти
На ярмарках можна придбати свіжі продукти за помірними цінами, а також підтримати місцевих виробників
фото: Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА/Facebook

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги

Цими вихідними, 14 та 15 червня працюватимуть продуктові сільськогосподарські ярмарки, на яких кияни та гості міста зможуть придбати різноманітну сільськогосподарську продукцію безпосередньо від виробників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Зокрема, 14 червня (субота) ярмарки триватимуть у:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
  • Деснянському районі – вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини);
  • Дніпровському районі – бульв. Ігоря Шамо, 2-12;
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова, 42 (у межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

15 червня (неділя) ярмарки відбудуться у:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

Як повідомлялося раніше, з 19 травня й орієнтовно до 19 серпня на Бессарабському ринку триватимуть роботи з облаштування торговельної зали сучасним холодильним і торговельно-технологічним обладнанням.

Теги: Київ ринок продукти укриття ярмарок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На місце події оперативно прибули медики, але вони лише констатували смерть жінки
Жінка випала з вікна багатоповерхівки на вулиці Олени Теліги у Києві
13 травня, 10:08
Очікується, що негода протримається до кінця поточної доби
Негода у Києві та області: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
13 травня, 14:10
Жителі будинку планують у цьому році збільшити потужність станції
Кличко показав енергоефективну 25-поверхівку (фото)
14 травня, 07:26
У суботу ярмарки відбудуться у восьми районах столиці
Продовольчі ярмарки у Києві 24-25 травня: де можна придбати фермерські продукти
24 травня, 07:00
Плавучий острів на озері у парку «Нивки»
Плавучий острів з'явився на озері у столичному парку «Нивки» (фото)
22 травня, 14:25
Жинка здійснила один постріл у бік житлового будинку у Дніпровському районі і пішла геть
Столична поліція розшукує жінку, яка стріляла з пістолета біля будинку (відео)
23 травня, 13:11
У Києві та області оголошено відбій повітряної тривоги
У перший день літа повітряна тривога у Києві тривала ледве не 10 годин
1 червня, 11:25
Колишній гуртовий ринок тривалий час перебував у занедбаному стані
У столиці завершено демонтаж одного з ринків, який тривав понад пів року (фото)
28 травня, 11:39
У посольстві наголосили, що Росія протягом останніх тижнів посилила інтенсивність своїх ракетних атак та атак безпілотників проти України
Посольство США попереджає про загрозу «значних повітряних атак»
4 червня, 19:30

Новини

У Києві сьогодні діятиме обмеження руху: які вулиці буде перекрито
У Києві сьогодні діятиме обмеження руху: які вулиці буде перекрито
Продовольчі ярмарки у Києві 14-15 червня: де можна придбати фермерські продукти
Продовольчі ярмарки у Києві 14-15 червня: де можна придбати фермерські продукти
Сердючка викликала хвилю критики через пісні російською на концерті у Києві
Сердючка викликала хвилю критики через пісні російською на концерті у Києві
СБУ передала столичному музею дрон Sea Baby
СБУ передала столичному музею дрон Sea Baby
Контрактова площа перетворюється на новий міський простір: що вже змінилося (фото)
Контрактова площа перетворюється на новий міський простір: що вже змінилося (фото)
Київ накрив шквальний вітер з грозою та сильною зливою
Київ накрив шквальний вітер з грозою та сильною зливою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
244K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 червня: ситуація на фронті
94K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 червня 2025
92K
Триває понад 500 обшуків: поліція проводить масштабну загальнодержавну спецоперацію
36K
РФ почала готувати стратегічні резерви: Сибіга пояснив, що це означає
9280
Окупанти знайшли нове місце для запуску «шахедів» на території України
7427
Втрати ворога станом на 13 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
10 червня, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua