Українці отримають понад 1 млн грн за помилково нараховану комуналку

Держпродспоживслужба провела перевірки у сфері надання житлово-комунальних послуг

З початку 2025 року спеціалісти Держпродспоживслужби провели 98 позапланових перевірок підприємств, які надають житлово-комунальні послуги. У 86 випадках (майже 88%) виявлено недотримання вимог законодавства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держпродспоживслужбу.

Зазначається, що результати перевірок свідчать про наявність системних порушень. Найчастіше зловживання фіксувалися щодо водопостачання та водовідведення.

Основні заходи впливу, вжиті Держпродспоживслужбою:

42 рішення про накладення штрафів на суму 1,59 млн грн;

68 приписів з вимогою усунути виявлені порушення;

1,16 млн грн мають бути повернуті споживачам;

43 посадові особи притягнуто до адміністративної відповідальності (штрафи на загальну суму 87 тис. грн).

«Якщо у вас виникають сумніви щодо правильності формування, встановлення та застосування тарифів на житлово-комунальні послуги, не зволікайте – звертайтеся до Держпродспоживслужби. Це можна зробити швидко та зручно через онлайн-форму на сайті», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України постановою №480 від 29 квітня 2025 року продовжив дію фіксованої ціни на електроенергію для побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт-год до 31 жовтня 2025 року.

Як повідомлялося, частковий мораторій на підвищення комунальних тарифів буде скасований через проблеми в енергетиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням з посиланням на звіт Національного банку. «Очікується, що в поточному році чинні тарифи на газ, опалення і постачання гарячої води не переглядатимуться», – йдеться в документі.