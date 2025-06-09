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У макаронах відомої європейської марки виявлено небезпечний елемент

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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У макаронах відомої європейської марки виявлено небезпечний елемент
Макарони Integrale Vollkorn Penne Rigate мають підвищений вміст свинцю
фото із відкритих джерел

ЄС відкликає продукцію італійського бренду Barilla через виявлення сввинцю у макаронах

У макаронах відомого італійського бренду Barilla виявлено небезпечну для здоров'я концентрацію свинцю. Європейський Союз уже розпочав процедуру відкликання партій продукції у Німеччині. Як повідомляє «Главком»,про це пише halktv.

«Європейський Союз оголосив про виявлення небезпечного для здоров'я рівня свинцю в продукті відомого італійського бренду макаронних виробів Barilla, який споживають мільйони домогосподарств. Продукцію спочатку вікдкрикали у Німеччині, згодом у Швейцарії та це може поширитися на інші європейські країни», – йдеться у статті. 

Йдеться про упаковки вагою 500 г з терміном придатності до березня 2026 року, і саме ці партії вилучаються з полиць магазинів. «Система швидкого оповіщення ЄС про харчові продукти та корми (RASFF) повідомила про високий рівень свинцю в цільнозернових макаронних виробах Barilla під назвою Integrale Vollkorn Penne Rigate. Партії, що продаються в Німеччині, особливо в магазинах Kaufland та Lidl, вилучаються з полиць, оскільки вони вважаються особливо небезпечними», – зазначають журналісти. 

За словами експертів, свинець завдає шкоди організму незалежно від віку. Регулярне споживання продуктів із вмістом свинцю може викликати ураження внутрішніх органів, порушення обміну речовин, хронічну втому, головний біль. У дітей можливі серйозні наслідки для нервової системи та розумового розвитку.

Нагадаємо, у Нідерландах маленька дитина опинилась у комі після вживання жувальних цукерок Haribo з канабісом.

Пояснимо, що наркотики у мармеладі Haribo виявили у Нідерландах, а також у Бельгії та Люксембурзі. Виробник солодощів Haribo закликав покупців у Бельгії та Люксембурзі не їсти певних видів мармеладу і повертати їх назад компанії.

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Теги: Європейський союз продукти здоров'я Німеччина

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