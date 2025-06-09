У макаронах відомої європейської марки виявлено небезпечний елемент

ЄС відкликає продукцію італійського бренду Barilla через виявлення сввинцю у макаронах

У макаронах відомого італійського бренду Barilla виявлено небезпечну для здоров'я концентрацію свинцю. Європейський Союз уже розпочав процедуру відкликання партій продукції у Німеччині. Як повідомляє «Главком»,про це пише halktv.

«Європейський Союз оголосив про виявлення небезпечного для здоров'я рівня свинцю в продукті відомого італійського бренду макаронних виробів Barilla, який споживають мільйони домогосподарств. Продукцію спочатку вікдкрикали у Німеччині, згодом у Швейцарії та це може поширитися на інші європейські країни», – йдеться у статті.

Йдеться про упаковки вагою 500 г з терміном придатності до березня 2026 року, і саме ці партії вилучаються з полиць магазинів. «Система швидкого оповіщення ЄС про харчові продукти та корми (RASFF) повідомила про високий рівень свинцю в цільнозернових макаронних виробах Barilla під назвою Integrale Vollkorn Penne Rigate. Партії, що продаються в Німеччині, особливо в магазинах Kaufland та Lidl, вилучаються з полиць, оскільки вони вважаються особливо небезпечними», – зазначають журналісти.

За словами експертів, свинець завдає шкоди організму незалежно від віку. Регулярне споживання продуктів із вмістом свинцю може викликати ураження внутрішніх органів, порушення обміну речовин, хронічну втому, головний біль. У дітей можливі серйозні наслідки для нервової системи та розумового розвитку.

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