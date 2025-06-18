Штраф за бутерброд: авіакомпанії попереджають пасажирів про правило

Будь-яке незадеклароване м'ясо або молочні продукти будуть конфісковані або знищені під час в'їзду до ЄС з країни, що не входить до ЄС

Експертка з питань подорожей European Waterways попереджає, що пасажири не повинні провозити один продукт до ЄС, інакше вони ризикують бути «оштрафованими або зіткнутися з кримінальним переслідуванням»

Купівля бутерброда перед польотом теоретично може призвести до того, що пасажири Jet2, Ryanair, Easyjet та TUI будуть оштрафовані. Пасажирам деяких із найбільших британських авіакомпаній, які цього літа вирушать на рейси до Європи та за її межі, нагадують про це експерти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Mirror.

European Waterways – група експертів з подорожей – попереджає, що ввезення будь-яких м'ясних або молочних продуктів із Великої Британії до ЄС може призвести до штрафу для мандрівників.

«Якщо ви подорожуєте до ЄС з країни, яка не входить до ЄС, вам не дозволяється ввозити з собою будь-які м'ясні або молочні продукти, включаючи ті, які ви знайдете у бутерброді!» – пояснила експертка з подорожей Маріанна Спаркс.

Бутерброди безпечно вживати в аеропорту та літаку, але їх необхідно утилізувати або перед виходом з літака, або відразу після входу в термінал на іншій стороні. Щоб уникнути штрафів чи можливого кримінального переслідування, переконайтеся, що будь-які м'ясні чи молочні продукти не ввозяться до ЄС.

«Однак ви можете взяти з собою обмежену кількість фруктів та овочів, а також яйця, яєчні продукти та мед. Обмежена кількість риби або рибопродуктів допускається за умови, що їхня вага не перевищує 20 кілограмів», – продовжила Спаркс.

Вона додала, що після прибуття в ЄС, можливо, доведеться пройти офіційний контроль з боку влади. Якщо ви перевозите якісь незадекларовані м'ясні або молочні продукти, вони будуть конфісковані та знищені. Крім того, пасажир може бути оштрафований чи притягнутий до кримінальної відповідальності.

«Ви можете перевозити продукти тваринного походження під час подорожей ЄС. Проте в більшості країн ЄС діють суворі правила транспортування тварин або рослин, що перебувають під загрозою зникнення, або продуктів, отриманих з них, і в деяких випадках може бути потрібним дозвіл», – підсумувала фахівчиня.

Нагадаємо, 35-річний житель США з Південної Флориди, Тирон Олександр, може бути засуджений до 30 років ув'язнення за шахрайство. Він видавав себе за бортпровідника та іноді за пілота, щоб безкоштовно подорожувати літаками. Чоловік обманював системи бронювання семи американських авіакомпаній з 2018 по 2024 рік, здійснивши понад 120 перельотів.