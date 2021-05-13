Які продукти дешевше купувати в Польщі та Угорщині, ніж в Україні

Українські ціни на продукти порівняли з європейськими

Ціни на продукти в Україні вищі, ніж в деяких країнах Європи. Про це свідчать дані моніторингу Економічного дискусійного клубу.

Наприклад, в Польщі дешевше ніж в Україні коштують хліб, рис, молоко, вершкове масло, курятина, цукор, соняшникова олія, картопля.

При цьому розрив істотний – хліб в польських магазинах дешевше, ніж в Україні більш ніж на 20%, молоко – на 35%, вершкове масло – майже на третину, а картопля – на 33,1%. В середньому набір з 18 базових продуктів (хліб, молоко, м'ясо, овочі, цукор, яйця та ін) в Україні коштує 25,3 євро, а в Польщі – 24,78 євро. Разом з тим, зарплати там істотно вищі, ніж в Україні.

Крім того, нижчі ціни на продукти і в Угорщині – дешевше можна купити хліб, борошно, молоко, курятину, соняшникову олію, цукор, сіль. І навіть в Іспанії рис, молоко і соняшникова олія обходяться дешевше.

Загалом навесні 2021 року сумарна вартість набору із 18 соціально чутливих продуктів харчування, на які ЕДК здійснює ціновий моніторинг, в Україні була:

нижчою ніж у: Росії – на 0,5%, Угорщині – на 23%, Іспанії – на 34%;

вищою ніж у: Польщі – на 1,8% та Білорусі – на 16,6%.

За середньомісячну зарплату середньостатистичний білорус може придбати майже 19 таких наборів, росіянин – близько 22, угорець – майже 37, поляк − близько 53, іспанець – 61, тоді як українець дозволить собі купити лише близько п’ятнадцяти наборів.

Тим часом, звіт Продовольчої та сільськогосподарської організації Обʼєднаних Націй повідомив, що у квітні було зафіксовано чергове зростання світових цін на продовольство. Зростання триває вже одинадцятий місяць поспіль.

У квітні середнє значення індексу продовольчих цін на 1,7% вище у порівнянні з березневим показником і на 30,8% вище в порівнянні з рівнем відповідного періоду минулого року.

Читайте також: