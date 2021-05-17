Ціни на продукти підтягують до світових стандартів: скільки коштує «борщовий набір»

«Борщовий набір» за останні місяці значно зріс у вартості

Продукти, які входять до складу українського червоного борщу, за останній час значно зросли в ціні. Вартість «борщового набору» продовжить рости. Про це розповів заступник міністра економіки Тарас Качка.

За словами представника Мінекономіки, ціни на продукти харчування підтягуються до світового рівня. Поки вартість овочів, м'яса та інших продуктів не зрівняються з середньостатистичними цінами в інших країнах світу, цінники в Україні будуть зростати. Тільки після цього процес подорожчання почне сповільнюватися.

Очікується, що продовольчий кошик в Україні буде тільки дорожчати. Що стосується «борщового набору», то він за останні місяці значно виріс в ціні. Особливо сильно подорожчали п'ять складових. Це буряк, який додав в ціні 62,8 відсотка, за один кілограм овоча в середньому просять 8,8 грн.

На 41,38 відсотка подорожчала капуста, до 7,38 грн за кілограм. Цінники на моркву зросли на 5,1 відсотка, до 8,2 грн за кілограм. Також значно подорожчали м'ясо та сметана, без якої важко уявити смачний червоний борщ.

До слова, в Україні стрімко дорожчає хліб. Тільки за останній рік його вартість збільшилася на 12,5%. Тенденція зростання ціни не припиняється, розповів економічний експерт Олег Пендзин.

Тим часом Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства пропонує підвищити мінімальні ціни на алкоголь та готує проєкт відповідної постанови.

Нагадаємо, ціни на продукти продовжують зростати як в світі, так і в Україні. З початку року помітно подорожчав борщовий набір, масло, курячі яйця. На ринках також подорожчали цибуля, капуста, огірки і картопля.

Експерти назвали три основні причини зростання цін в Україні. Перша – світове здорожчання продуктів, друга – сезонний фактор – мова йде про ранні овочі, коренеплоди та ягоди. Третя – зниження обсягу пропозиції ряду товарів, перш за все, це м'ясо і морська риба.

Ціни на цибулю в Україні виросли вперше з літа 2020 року. Наприкінці попереднього тижня ціни на цибулю ріпчасту в Україні рідко перевищували 4,50 грн/кг. Зараз же ціна на якісну продукцію варіюється від 4 грн до 5 грн/кг, а цибуля ріпчаста проблемної якості продається від 3,00 грн/кг.

Хоча темпи зростання поки досить несуттєві, сам факт того, що цибуля стала дорожчати, вже вселило деякий оптимізм у фермерів, у яких залишилися ще істотні запаси продукції.

Раніше повідомлялося, що в Україні стрімко зросли ціни на буряк. Також експерти прогнозують зростання цін на гречку до 50 грн/кілограм до вересня поточного року.