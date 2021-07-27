До кінця тижня в Києві тривають ярмарки. Під забороною низка продуктів

Ярмарки відбудуться в усіх районах столиці

Цього тижня, з 27 липня по 1 серпня, в Києві триватимуть сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за всіма групами товарів. Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Ярмарки відбудуться:

27 липня (вівторок):

у Голосіївському районі – просп. Науки, 88;

у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;

у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

у Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

28 липня (середа):

у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);

у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

29 липня (четвер):

у Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);

у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10;

у Печерському районі – вул. Генерала Алмазова,6-8;

у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна.

30 липня (п’ятниця):

у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116;

у Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);

у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;

у Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;

у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

у Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна);

у Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94.

1 серпня (неділя):

у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);

у Печерському районі – вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Чигоріна);

у Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Крім того, у вихідні, 31 липня і 1 серпня, у Києві відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки:

31 липня (субота):

Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

Деснянському районі – вул. Сержа Лифаря (у межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Володимира Маяковського);

Дніпровському районі – б-р Праці, 1-9;

Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;

Печерському районі – вул. Катерини Білокур;

Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського, 7;

Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя, 42 (у межах вулиць Донця та Героїв Севастополя, 35-А);

Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

1 серпня (неділя):

Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна).

Нагадаємо, що реалізація швидкопсувних продуктів тваринного походження на час значного підвищення температури повітря на ярмарках заборонена. Обмеження стосуються продажу м’ясних, рибних, молочних продуктів, ковбасних та кондитерських виробів із крему.