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    До музею Революції Гідності знову прийшли правоохоронці

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    Слідчі дії стосуються будівництва музею Революції Гідності - До музею Революції Гідності знову прийшли правоохоронці
    Слідчі дії стосуються будівництва музею Революції Гідності
    Фото: Національний музей Революції Гідності, Facebook

    Правоохоронці заявили, що проводиться «експертиза будівництва музею»

    Сьогодні, 23 листопада, в Національний музей Революції гідності знову навідалися правоохоронці. Про це повідомляється на сторінці музею у Facebook.

    «А в нас нова перевірка. Кажуть, «експертиза будівництва музею»! Не меморіалу, якого стосується слідство, а музею, навіть проєктування якого не розпочиналося», - зазначається в повідомленні.

    У поліції поки що не коментували перевірку в музеї.

    Нагадаємо, 19 листопада директор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло повідомив, що силовики проводили обшуки в приміщеннях музею та вилучали документацію

    Правоохоронці заявили, що підозрюють посадовців меморіального комплексу у розкраданні коштів. Слідчі дії відбувались у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 364 ( Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

    У СБУ заявили, що обшуки в музеї проводились через підозри посадовців у розкраданні коштів, виділених на реконструкцію об’єкта цього меморіального комплексу. У прокуратурі Києва теж припустили розкрадання коштів, виділених на музей.

    Міністерство культури та інформполітики висловило здивування обшуками у музеї Революції Гідності. 

    П'ятий президент Петро Порошенко розкритикував обшуки у Музеї Революції Гідності. На думку Порошенка, обшуки є виявом фобій влади.

    Як відомо, 21 листопада Україна відзначала День Гідності та Свободи.

    Теги: Національна поліція України обшук Київ Революція Гідності музей розслідування
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