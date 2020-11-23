До музею Революції Гідності знову прийшли правоохоронці
Правоохоронці заявили, що проводиться «експертиза будівництва музею»
Сьогодні, 23 листопада, в Національний музей Революції гідності знову навідалися правоохоронці. Про це повідомляється на сторінці музею у Facebook.
«А в нас нова перевірка. Кажуть, «експертиза будівництва музею»! Не меморіалу, якого стосується слідство, а музею, навіть проєктування якого не розпочиналося», - зазначається в повідомленні.
У поліції поки що не коментували перевірку в музеї.
Нагадаємо, 19 листопада директор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло повідомив, що силовики проводили обшуки в приміщеннях музею та вилучали документацію.
Правоохоронці заявили, що підозрюють посадовців меморіального комплексу у розкраданні коштів. Слідчі дії відбувались у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 364 ( Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
У СБУ заявили, що обшуки в музеї проводились через підозри посадовців у розкраданні коштів, виділених на реконструкцію об’єкта цього меморіального комплексу. У прокуратурі Києва теж припустили розкрадання коштів, виділених на музей.
Міністерство культури та інформполітики висловило здивування обшуками у музеї Революції Гідності.
П'ятий президент Петро Порошенко розкритикував обшуки у Музеї Революції Гідності. На думку Порошенка, обшуки є виявом фобій влади.
Як відомо, 21 листопада Україна відзначала День Гідності та Свободи.