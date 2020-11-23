До музею Революції Гідності знову прийшли правоохоронці

Правоохоронці заявили, що проводиться «експертиза будівництва музею»

Сьогодні, 23 листопада, в Національний музей Революції гідності знову навідалися правоохоронці. Про це повідомляється на сторінці музею у Facebook.

«А в нас нова перевірка. Кажуть, «експертиза будівництва музею»! Не меморіалу, якого стосується слідство, а музею, навіть проєктування якого не розпочиналося», - зазначається в повідомленні.

У поліції поки що не коментували перевірку в музеї.

Нагадаємо, 19 листопада директор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло повідомив, що силовики проводили обшуки в приміщеннях музею та вилучали документацію.

Правоохоронці заявили, що підозрюють посадовців меморіального комплексу у розкраданні коштів. Слідчі дії відбувались у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 364 ( Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

У СБУ заявили, що обшуки в музеї проводились через підозри посадовців у розкраданні коштів, виділених на реконструкцію об’єкта цього меморіального комплексу. У прокуратурі Києва теж припустили розкрадання коштів, виділених на музей.

Міністерство культури та інформполітики висловило здивування обшуками у музеї Революції Гідності.

П'ятий президент Петро Порошенко розкритикував обшуки у Музеї Революції Гідності. На думку Порошенка, обшуки є виявом фобій влади.

Як відомо, 21 листопада Україна відзначала День Гідності та Свободи.