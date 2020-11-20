Лідерів Майдану викликають на допит у ДБР у справі про «державний переворот»

Один з мітингів під час Революції гідності на майдані Незалежності у Києві

Один з мітингів під час Революції гідності на майдані Незалежності у Києві

Заявником у справі є нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін

Кілька осіб, які як політики і громадські діячі брали активну участь у подіях Революції гідності, повідомили у четвер про отримання повісток на допит у Державне бюро розслідувань в одній зі «справ Майдану».

Цю інформацію підтвердили екснардепи Сергій Пашинський і Тетяна Чорновол.

«Не здивуюся, якщо з'ясується, що це - спецоперація РФ, здійснена руками впровадженої агентури і за сприяння (можливо, неусвідомленого) нинішньої української влади. У будь-якому випадку, хотілося б усім їм нагадати, чим такі «ігри» закінчились для Януковича і його команди», - заявив Пашинський.

Тетяна Чорновол розповіла, що її допит у цій справі мав відбутися 17 листопада, проте керівник слідства захворів і повідомив, що допит буде перенесено.

«Мені подзвонили з Народного фронту і розповіли, що їм надійшли 4 повістки: Яценюку, Турчинову, мені і Парубію... Я знаю, що це нібито порушено за заявою Рената Кузьміна, який посилається на слова Жванії. Цікаво, що в цій компанії політичних лідерів опинилася я, адже я не лідер Майдану, а активістка. Чесно кажучи, мені здається, що це навіть особиста помста Рената Кузьміна. Я свого часу багато писала про його маєток у Пущі Водиці, там знімала, і потім ще, так би мовити, підштовхувала кримінальне розслідування у цій справі», - сказала Чорновол.

Серед тих, хто публічно заявив про отримання такої повістки, є екссекретар РНБО Олександр Турчинов та експрем’єр Арсеній Яценюк.

За даними ЗМІ із посиланням на тимчасового керівника департаменту з розслідування «справ Майдану» Олексія Донського, йдеться про виклик на допит в рамках розслідування справи за заявою ексзаступника генпрокурора часів президентства Віктора Януковича, депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Рената Кузьміна про нібито вчинення у 2013-2014 роках «державного перевороту».

Згідно з інформацією у реєстрі судових рішень, у справі за зверненням Рената Кузьміна №757/36284/20-К від 9 вересня 2020 року свідками є Петро Порошенко, Олександр Турчинов, Арсеній Яценюк, Павло Клімкін, Віталій Кличко, Андрій Парубій, Андрій Пашинський та інші.

Із 20 листопада 2019 року, згідно із ухваленими змінами до законодавства, органи прокуратури втратили право проводити досудове розслідування у кримінальних провадженнях і справи про розстріли учасників Революції гідності – «справи Майдану» – перейшли до Державного бюро розслідувань.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними прокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.