Порошенко про обшук у музеї Революції Гідності: Вияв страху влади, яка сама заховалась у «Феофанії»
П'ятий президент Петро Порошенко розкритикував обшуки у Музеї Революції Гідності
На думку Порошенка, обшуки є виявом фобій влади.
«Сьогодні у Музеї Революції Гідності ранок почався з обшуків. Що вони там шукають? Насправді вони бояться ідей, які надихнули українців під час Революції Гідності. Вони бояться за себе, і тому сховалися в «Феофанії». Я проти насильства», – написав Порошенко у Twitter.
Сьогодні у Музеї Революції Гідності ранок почався з обшуків. Що вони там шукають? Насправді вони бояться ідей, які надихнули українців під час Революції Гідності. Вони бояться за себе, і тому сховалися в «Феофанії». Я проти насильства.— Петро Порошенко (@poroshenko) November 19, 2020
Президент України Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак перебувають у «Феофанії» через зараження коронавірусом.
19 листопада директор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло повідомив, що сьогодні зранку силовики проводять обшуки в приміщеннях музею та вилучають документацію.
До слова, обшуки відбуваються напередодні Дня Гідності та Свободи в Україні.
Правоохоронці заявили, що підозрюють посадовців меморіального комплексу у розкраданні коштів. Слідчі дії відбувались у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 364 ( Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Встановлено, що наприкінці 2018 року музеєм укладено договір генпідряду на виконання будівельних робіт з надавачем послуг та перераховано на його рахунок авансовий платіж у розмірі понад 111 мільйонів гривень для виконання будівельних робіт. Наразі роботи на вказаному об’єкті не виконуються.
Згідно з актом ревізії на казначейському рахунку підрядника залишок коштів по об’єкту станом на березень 2020 року складав 9,878 млн гривень. Також виявлено фінансові порушення і в музеї Революції Гідності, що призвело до збитків на суму майже 4 мільйони гривень. Досудове розслідування триває.