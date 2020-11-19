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    Порошенко про обшук у музеї Революції Гідності: Вияв страху влади, яка сама заховалась у «Феофанії»

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    Петро Порошенко:&nbsp;Насправді вони бояться ідей, які надихнули українців під час Революції Гідності - Порошенко про обшук у музеї Революції Гідності: Вияв страху влади, яка сама заховалась у «Феофанії»
    Петро Порошенко: Насправді вони бояться ідей, які надихнули українців під час Революції Гідності
    Петро Порошенко/Flickr

    П'ятий президент Петро Порошенко розкритикував обшуки у Музеї Революції Гідності

    На думку Порошенка, обшуки є виявом фобій влади.

    «Сьогодні у Музеї Революції Гідності ранок почався з обшуків. Що вони там шукають? Насправді вони бояться ідей, які надихнули українців під час Революції Гідності. Вони бояться за себе, і тому сховалися в «Феофанії». Я проти насильства», – написав Порошенко у Twitter.

    Президент України Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак перебувають у «Феофанії» через зараження коронавірусом.

    19 листопада директор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло повідомив, що сьогодні зранку силовики проводять обшуки в приміщеннях музею та вилучають документацію

    До слова, обшуки відбуваються напередодні Дня Гідності та Свободи в Україні.

    Правоохоронці заявили, що підозрюють посадовців меморіального комплексу у розкраданні коштів. Слідчі дії відбувались у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 364 ( Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

    Встановлено, що наприкінці 2018 року музеєм укладено договір генпідряду на виконання будівельних робіт з надавачем послуг та перераховано на його рахунок авансовий платіж у розмірі понад 111 мільйонів гривень для виконання будівельних робіт. Наразі роботи на вказаному об’єкті не виконуються.

    Згідно з актом ревізії на казначейському рахунку підрядника залишок коштів по об’єкту станом на березень 2020 року складав 9,878 млн гривень. Також виявлено фінансові порушення і в музеї Революції Гідності, що призвело до збитків на суму майже 4 мільйони гривень. Досудове розслідування триває.

    Теги: Національна поліція України Петро Порошенко СБУ Революція Гідності Володимир Зеленський
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