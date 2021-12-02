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    До Нового року столичні медики отримають чималі премії

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    Київ дасть медпрацівникам премії за їх героїзм при подоланні пандемії - До Нового року столичні медики отримають чималі премії
    Київ дасть медпрацівникам премії за їх героїзм при подоланні пандемії
    фото: КМДА

    Київ за рівнем підготовки лікарень і роботи медперсоналу є лідером у країні

    Мер Києва Віталій Кличко подав до Київської міської ради проєкт рішення про виплату премій столичним медикам. Планується, що в грудні лікарі отримають по 10 тис. грн, середній медичний персонал – по 8 тис. грн, молодший медперсонал – по 6 тис. грн Про це міський голова повідомив під час відкриття засідання Київради.

    «Хочу повідомити, що я подаю проєкт рішення про додаткові виплати-премії столичним медикам як вторинної, так і первинної ланки. Щоб наші медпрацівники за їх справжній героїзм при подоланні пандемії, в проведенні кампанії з вакцинації отримали матеріальне заохочення. Зазначу, що Київ за рівнем підготовки лікарень і роботи медперсоналу є лідером та взірцем у країні – і в боротьбі з Covid-19, і за темпами вакцинації. В столиці вже зробили загалом понад 3 млн щеплень», – сказав Кличко.

    «Тому місто знайшло можливість виділити з бюджету додаткові кошти, щоб підтримати столичних медиків, – повідомив мер.

    Кличко висловив переконання, що бюджетна комісія та комісія з питань охорони здоров’я Київради оперативно розглянуть відповідний проєкт рішення і на наступному засіданні, наступного тижня, депутати схвалять його. Щоб медики отримали премії вже в грудні.

    Нагадаємо, за минулу добу, 1 грудня, у Києві коронавірус підтверджено у 1418 осіб.

    Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

    Станом на 29 листопада від початку вакцинальної кампанії у Києві вже здійснено понад 3 млн щеплень.

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    Теги: Віталій Кличко Київ Київрада лікар коронавірус
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    До Нового року столичні медики отримають чималі премії