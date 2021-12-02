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    У столичній поліклініці з’явились антивакцинаторські плакати (фото, відео)

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    Антивакцинаторські плакати були вивішені біля реєстратури поліклініки - У столичній поліклініці з’явились антивакцинаторські плакати (фото, відео)
    Антивакцинаторські плакати були вивішені біля реєстратури поліклініки
    фото: скріншот із відео

    Камери відеонагляду поліклініки зафіксували невідомих, що розвішували плакати з антивакцинаторськими закликами

    На вході до Центральної поліклініки Голосіївського району кияни побачили плакати з антивакцинаторськими закликами та звинуваченнями лікарів у коронавірусній змові. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Свідки кажуть, що до поліклініки зайшло начебто дві літні жінки і саме вони розвішали плакати.

    Керівництво поліклініки припускає, що хтось спеціально хотів очорнити медзаклад.

    Із записів відеокамер встановлено, що це були три особи.

    У лікарні з'ясовують, хто міг розвішати ці плакати та для чого.

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    У столичній поліклініці з’явились антивакцинаторські плакати (фото, відео)
    У столичній поліклініці з’явились антивакцинаторські плакати (фото, відео)

    Працівники поліклініки зазначили, що плакати не висіли довго, адже співробітники медзакладу майже одразу їх познімали.

    Як повідомлялося, 18 листопада Галицький районний суд Львова відправив львівського антивакцинатора Остапа Стахіва під варту на 60 днів.

    Вранці 24 листопада біля Верховної Ради України зібралися декілька сотень противників вакцинації від коронавірусу.

    Мітинг антивакцинаторів під стінами Верховної Ради переріс у тисячний марш. Протестувальники вишикувалися в колону та пішли до будівлі Служби безпеки України.

    Раніше антивакцинатори на мітингу в Києві зізналися, що отримують гроші з Росії.

    Антивакцинтор Стахів 1 грудня вийшов із СІЗО під заставу в майже мільйон гривень.

    До слова, відомий телеведучий порівняв антивакцинаторів із тарганами.

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    Теги: Київ лікарня вакцинація коронавірус
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    У столичній поліклініці з’явились антивакцинаторські плакати (фото, відео)