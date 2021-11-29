Вакцинація від Covid-19: Київ перетнув позначку у 3 млн щеплень

У Києві функціонує розгалужена мережа пунктів щеплення

Станом на 29 листопада від початку вакцинальної кампанії у Києві вже здійснено понад 3 млн щеплень. Про це повідомила заступниця голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко.

«Київ утримує лідерство серед інших регіонів України у вакцинальній кампанії. Цими вихідними ми перетнули позначку у 3 мільйони щеплень. Станом на понеділок, 29 листопада, у місті здійснено понад 3,027 млн щеплень: 1,58 млн – першою дозою, 1,44 млн – другою дозою. Тільки за минулий тиждень здійснено 190,8 тис. щеплень», – розповіла заступниця голови КМДА.

Старостенко також нагадала, що вакцинація – єдиний спосіб вберегтися від важкого перебігу хвороби та летальних випадків, адже останній сплеск захворюваності у Києві стосувався в переважній більшості невакцинованих осіб.

Заступниця голови КМДА висловила вдячність столичним медикам, завдяки яким місто досягає таких результатів у вакцинальному процесі, а також киянам – за їхнє відповідальне ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих.

«Водночас ми закликаємо не розслаблятися, і ті, хто ще не щепився, мають зробити це найближчим часом, адже вакцинація – це єдиний спосіб уберегтися від важного перебігу та летальних випадків від Covid-19. У місті на сьогодні функціонує розгалужена мережа пунктів щеплення, тож не зволікайте та потурбуйтеся про себе та своїх близьких», – додала Старостенко.

На сьогодні у Києві працюють 157 пунктів щеплень у закладах охорони здоров’я, 63 мобільні бригади, понад 45 тимчасових центрів вакцинації в торговельних центрах, ЦНАПах, на Центральному автовокзалі, Житньому ринку, а також у деяких релігійних установах.

Як повідомлялося, за минулу добу, 28 листопада, у Києві від коронавірусу померли 45 осіб, серед них чотиримісячний хлопчик.

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