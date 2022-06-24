До столиці повертаються відомі бренди одягу: перелік

Торгові центри відновлюють роботу магазинів польського ритейлера

У Києві відчиняються магазини польського ритейлера LPP. Про це свідчать повідомлення торгових центрів у соцмережах.

Мешканці столиці зможуть придбати одяг від Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay.

Відомі бренди з'являться у столичних ТРЦ Dream, Respublika Park, Dream і SkyMall. Придбати одяг у цих тогових центрах від вказаних брендів можна із 25 червня.

Раніше повідомлялося, що влада Києва заборонила феєрверки та пересування на авто без глушника.

Також «Київпастранс» відновить рух тролейбусів на пошкоджених обстрілами ділянках.

Тим часом влада Києва опублікувала перелік небезпечних парків.

Нагадаємо, влада Києва перекриє рух Південним мостом.

Як повідомлялося, у Києві від 20 червня, відновлено автомобільний рух по мосту Метро та Патона. Також відновлена робота громадського транспорту, який проходить через міст Патона.