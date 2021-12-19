Samsung запустив в Україні офіційний інтернет-магазин

Компанія запустила офіційний український інтернет-магазин на базі свого сайту

Компанія Samsung запустила офіційний український інтернет-магазин на базі свого сайту. Раніше відвідувачі samsung.com з України могли переглянути інформацію та технічні характеристики пристроїв, а також дані про авторизованих продавців. Проте зараз прямо на сайті виробника можна купити майже всі позиції, від смартфона до пральної машини. Як йдеться в угоді з користувачем, продавцем виступає саме «Самсунг Електронікс Україна Компані».

Раніше компанія Samsung активно розвивала інтернет-магазин та офлайн рітейл під своїм брендом в партнерстві з дистриб’ютором MTI, безпосередньо через його дочірню компанію Protoria. Зараз на сайті samsungshop.com.ua зник логотип Samsung, його замінило лого Protoria, проте сам магазин продовжує працювати.

Офіційний інтернет-магазин на сайті компанії Samsung працює на ключових для виробника ринках, тому його запуск в Україні свідчить про те, що важливість українських споживачів для компанії продовжує зростати.