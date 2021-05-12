До уваги водіїв! На Борщагівській два дні перекриватимуть рух (схема об’їзду)

Виконуватимуть асфальтування на ділянці вулиці Борщагівської від проспекту Повітрофлотського до пров. Політехнічного

На вулиці Борщагівській триває капітальний ремонт дороги

13 і 14 травня із 07:00 до 13:00 на частині вул. Борщагівської в Києві перекриватимуть рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Наразі на вулиці Борщагівській триває капітальний ремонт. Найближчими днями виконуватимуть асфальтування на ділянці від проспекту Повітрофлотського до пров. Політехнічного. Роботи проведуть у напрямку Індустріального шляхопроводу.

Рух на цій ділянці буде перекрито на кілька годин.

Схема об’їзду: просп. Перемоги – вул. П. Нестерова – вул. А. Цедіка – вул. О. Довженка – вул. В. Гетьмана – вул. Борщагівська.

Схема об'їзду ділянки, де проводиться ремонт

Раніше повідомлялося, що 10 квітня Київ розпочав капітальний ремонт Кільцевої дороги(автошлях Т-1027) на ділянці від вулиці Ватутіна до Одеської площі. Перший етап робіт виконують на ділянці від вул. Луценка до Одеської площі.

В кінці квітня розпочався капітальний ремонт шляхопроводу на вул. Льва Толстого через залізницю.

5 травня на проспекті Степана Бандери розпочався новий етап капітального ремонту магістралі.

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