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    Дороги у Чорнобильській зоні відремонтують

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    Дороги у Чорнобильській зоні відремонтують

    Голова Укравтодору пояснив, для чого ремонтувати дороги в зоні відчуження

    220 км доріг у 30-кілометровій Чорнобильській зоні відчуження будуть передані на баланс Служби автомобільних доріг у Київській області. Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

    Як зазначив голова Укравтодору Олександр Кубраков, оновлення доріг у зоні відчуження планується у 2021-2023 роках.

    «До трагедії ці дороги були частиною міжнародних маршрутів, зараз вони будуть забезпечувати, перш за все, туристичні потреби», – пояснив він.

    Невдовзі розпочнеться комісійне обстеження стану доріг, на його основі та з урахуванням туристичних маршрутів будуть пріоритезовані ремонти.

    За інформацією Держагентства з управління зоною відчуження з 2015 року до 2019 року кількість туристів збільшилася з 8 до 120 тисяч, з них майже половина – іноземці.

    Чорнобильська зона розташована у Поліському та Іванівському районі Київської області, дістатись туди можна дорогою Р-02 Київ — Іванків — Овруч.

    Цього року буде завершено ремонт дороги Р-02 на 13 км в районі сіл Старі Петрівці, Нові Петрівці та Лютіж.

    дороги Чорнобильська зона Київщина ремонт Укравтодор
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