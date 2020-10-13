Дороги у Чорнобильській зоні відремонтують



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Голова Укравтодору пояснив, для чого ремонтувати дороги в зоні відчуження

220 км доріг у 30-кілометровій Чорнобильській зоні відчуження будуть передані на баланс Служби автомобільних доріг у Київській області. Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

Як зазначив голова Укравтодору Олександр Кубраков, оновлення доріг у зоні відчуження планується у 2021-2023 роках.

«До трагедії ці дороги були частиною міжнародних маршрутів, зараз вони будуть забезпечувати, перш за все, туристичні потреби», – пояснив він.

Невдовзі розпочнеться комісійне обстеження стану доріг, на його основі та з урахуванням туристичних маршрутів будуть пріоритезовані ремонти.

За інформацією Держагентства з управління зоною відчуження з 2015 року до 2019 року кількість туристів збільшилася з 8 до 120 тисяч, з них майже половина – іноземці.

Чорнобильська зона розташована у Поліському та Іванівському районі Київської області, дістатись туди можна дорогою Р-02 Київ — Іванків — Овруч.

Цього року буде завершено ремонт дороги Р-02 на 13 км в районі сіл Старі Петрівці, Нові Петрівці та Лютіж.