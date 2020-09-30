Перший веломаршрут з’явився у Чорнобильській зоні



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Веломаршрут сягатиме понад 45 кілометрів Фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження

Іх веломандрівниками Чорнобильською зоною будуть їздити інструктори

Територією зони відчуження проходитиме перший веломаршрут. Його затвердили в межах проєкту «Магніти України: Чорнобиль».

Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) у Фейсбуці.

«Державним агентством України з управління зоною відчуження та профільними підприємствами сфери управління Агентства розроблено та затверджено перший веломаршрут, який проходитиме територією зони відчуження», – йдеться в повідомленні.

Протяжність маршруту, що пролягає від КПП «Зелений мис» через села Куповате, Опачичі, Оташів та Плютовище, сягатиме понад 45 кілометрів.

Під час розроблення веломаршруту фахівці провели технічні проїзди, щоб зафіксувати усі функціональні та топографічні особливості.

«Ми сподіваємося, що веломаршрут дасть змогу відвідувачам зони відчуження побачити унікальний світ Чорнобильського заповідника. Зупинитися у колишніх населених пунктах, які багато років приваблюють відвідувачів своєю самобутністю», – наголосив заступник голови ДАЗВ Максим Шевчук.

Також фахівці розробили для усіх, хто братиме участь у проходженні веломаршруту, перелік умов та інструкції.

«Кожна група буде забезпечена двома супроводжуючими, а на час облаштування маршруту буде наявний технічний транспорт, який зможе забезпечити підтримку учасників маршруту», – повідомив помічник директора ДП «ЦОТІЗ» Кирило Гарник.

Для зупинок у мальовничих куточках уже розпочато облаштування спеціальних місць. Роботи з удосконалення та покращення велотреку для комфорту відвідувачів зони відчуження тривають.

Крім того, перед затвердженням маршруту, за стандартною процедурою погодження та розроблення маршрутів для відвідування, провели радіаційно-дозиметричний контроль. За оцінками ДСП «Екоцентр», контрольні рівні можливого опромінення гарантовано не буде перевищено.

Зазначається, що розвиток туристичного потенціалу – один із векторів, за яким відбувається впровадження проєкту «Магніти України: Чорнобиль», що реалізується за підтримки Офісу президента України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерства інформаційної політики та культури і Державного агентства розвитку туризму України.