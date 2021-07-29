На «мосту Кличка» вандал знову розбив скло (фото, відео)

Цього разу на пішохідно-велосипедному мосту вандал пошкодив інформаційно-макетне скло

Вандала зафіксували камери відеоспостереження

29 липня вранці під час щоденних робіт із санітарного утримання пішохідно-велосипедного мосту від Володимирської гірки до Арки дружби народів працівники КП «Київавтошляхміст» виявили 2 пошкоджених інформаційно-макетних скла, на яких розміщена інформація про технічні характеристики скла. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Зазначається, що мова йде саме про інформаційно-макетне скло, а не про скло на мостовому полотні. Тобто пошкоджене скло має виключно інформативний зміст і не є конструктивними частинами мосту.

КП «Київавтошляхміст» звернулося у поліцію для розслідування інциденту. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група.

Вандала зафіксували камери відеоспостереження, встановлені на мосту. Відео передали правоохоронцям.

У КМДА зазначили, що винуватцеві краще самому з’явитися до правоохоронних органів і сплатити штраф.

Нагадаємо, міст було відкрито 25 травня 2019 року. Наступного дня, 26 травня, в День Києва на мосту тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків. Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.

16 червня того ж року на новий скляний пішохідно-велосипедний міст заїхав автомобіль.

Після цього перед «мостом Кличка» встановили шлагбауми і ще 4 додаткові камери відеоспостереження.

У травні 2021 року на пішохідно-велосипедному мосту комунальники встановили склопакети європейського виробництва з посиленою міцністю.

Мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю «Главкому» заявив, що ситуацію навколо пішохідно-велосипедного мосту використовують у боротьбі проти нього.