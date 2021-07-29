  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На «мосту Кличка» вандал знову розбив скло (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Цього разу на пішохідно-велосипедному мосту вандал пошкодив інформаційно-макетне скло - На «мосту Кличка» вандал знову розбив скло (фото, відео)
    Цього разу на пішохідно-велосипедному мосту вандал пошкодив інформаційно-макетне скло
    Фото: КМДА

    Вандала зафіксували камери відеоспостереження

    29 липня вранці під час щоденних робіт із санітарного утримання пішохідно-велосипедного мосту від Володимирської гірки до Арки дружби народів працівники КП «Київавтошляхміст» виявили 2 пошкоджених інформаційно-макетних скла, на яких розміщена інформація про технічні характеристики скла. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Зазначається, що мова йде саме про інформаційно-макетне скло, а не про скло на мостовому полотні. Тобто пошкоджене скло має виключно інформативний зміст і не є конструктивними частинами мосту.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На «мосту Кличка» вандал знову розбив скло (фото, відео)
    На «мосту Кличка» вандал знову розбив скло (фото, відео)
    На «мосту Кличка» вандал знову розбив скло (фото, відео)

    КП «Київавтошляхміст» звернулося у поліцію для розслідування інциденту. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група.

    Вандала зафіксували камери відеоспостереження, встановлені на мосту. Відео передали правоохоронцям.

    У КМДА зазначили, що винуватцеві краще самому з’явитися до правоохоронних органів і сплатити штраф.

    Нагадаємо, міст було відкрито 25 травня 2019 року. Наступного дня, 26 травня, в День Києва на мосту тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків. Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.

    16 червня того ж року на новий скляний пішохідно-велосипедний міст заїхав автомобіль.

    Після цього перед «мостом Кличка» встановили шлагбауми і ще 4 додаткові камери відеоспостереження.

    У травні 2021 року на пішохідно-велосипедному мосту комунальники встановили склопакети європейського виробництва з посиленою міцністю.

    Мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю «Главкому» заявив, що ситуацію навколо пішохідно-велосипедного мосту використовують у боротьбі проти нього.

    Теги: Київ вандалізм Київавтодор КМДА міст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На «мосту Кличка» вандал знову розбив скло (фото, відео)