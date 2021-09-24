Дощ та ураганний вітер: у Києві оголошено перший рівень небезпеки

У вихідні в Києві очікується потепління

У п’ятницю, 24 вересня, погода в Києві різко погіршилася. Вранці у столиці сильний дощ, пориви вітру 15-20 м/с. Укргідрометцентр оголосив І рівень небезпеки (жовтий).

Фахівці нагадують основні рекомендації, яких слід дотримуватися мешканцям міста під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що перед вихідними у Києві потеплішає і наступний тиждень порадує сонцем і високими градусами повітря.

Як повідомлялося, цього тижня в Україні очікуються заморозки. А в Карпатах випав сніг.

19 вересня до Києва завітала метеорологічна осінь. Середньодобова температура повітря 19 вересня опустилась нижче +15 градусів і становила +11,9°С.

Цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалося 14 травня, закінчилося 18 вересня і загалом тривало 128 днів. Найдовшим літо було в 2012 році – воно тривало 166 днів.

За середньою температурою повітря літо 2021 року займає другу позицію серед найспекотніших у Києві з 1881 року.