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    Дощ та ураганний вітер: у Києві оголошено перший рівень небезпеки

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    У Києві &laquo;нельотна&raquo; погода - Дощ та ураганний вітер: у Києві оголошено перший рівень небезпеки
    У Києві «нельотна» погода
    Фото з відкритих джерел

    У вихідні в Києві очікується потепління

    У п’ятницю, 24 вересня, погода в Києві різко погіршилася. Вранці у столиці сильний дощ, пориви вітру 15-20 м/с. Укргідрометцентр оголосив І рівень небезпеки (жовтий).

    Фахівці нагадують основні рекомендації, яких слід дотримуватися мешканцям міста під час сильного вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що перед вихідними у Києві потеплішає і наступний тиждень порадує сонцем і високими градусами повітря.

    Як повідомлялося, цього тижня в Україні очікуються заморозки. А в Карпатах випав сніг.

    19 вересня до Києва завітала метеорологічна осінь. Середньодобова температура повітря 19 вересня опустилась нижче +15 градусів і становила +11,9°С.

    Цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалося 14 травня, закінчилося 18 вересня і загалом тривало 128 днів. Найдовшим літо було в 2012 році – воно тривало 166 днів.

    За середньою температурою повітря літо 2021 року займає другу позицію серед найспекотніших у Києві з 1881 року.

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    Теги: прогноз погоди Київ вітер дощ Наталка Діденко
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    Дощ та ураганний вітер: у Києві оголошено перший рівень небезпеки