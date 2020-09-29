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    Дощі та поривчастий вітер: у Києві зіпсується погода

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    У середу в Києві очікується волога погода - Дощі та поривчастий вітер: у Києві зіпсується погода
    У середу в Києві очікується волога погода

    На середу оголошено жовтий рівень небезпеки

    У середу, 30 вересня, у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

    Фахівці Управління з питань цивільного захисту КМДА закликають мешканців міста дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Фахівці рекомендують при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Як повідомила синопткиня Наталка Діденко, завтра у Києві волога хмарна погода з низькою температурою повітря, протягом дня близько +15 градусів.

    прогноз погоди Київ повітря вітер Наталка Діденко
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