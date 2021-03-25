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    У Києві чоловік випав з 8 поверху і вижив

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    Невідомо, випав чоловік самостійно чи за допомогою когось із компанії - У Києві чоловік випав з 8 поверху і вижив
    Невідомо, випав чоловік самостійно чи за допомогою когось із компанії
    фото: ksinside.com

    Потерпілий отримав відкритий перелом кістки стегна та перелом ребер

    У середу ввечері, 24 березня, в Деснянському районі Києва стався нещасний випадок. Нетверезий чоловік випав з вікна квартири на восьмому поверсі, повідомляє на Facebook-сторінці «Київ Оперативний».

    Потерпілий після цього польоту вижив і був доставлений в лікарню.

    У повідомленні уточнили, що інцидент стався близько 20.00. Поки невідомо, випав чоловік самостійно чи за допомогою когось із компанії, з якою він вживав алкогольні напої.

    «Не повірите, але вижив. Отримав відкритий перелом кістки стегна та перелом ребер, одне з яких зайшли у легені. Терміново госпіталізований», – йдеться у повідомленні .

    Усі обставини цієї події встановлює поліція.

    Нагадаємо, у вівторок, 16 березня, у Києві сталося самогубство. Відомо, що надзвичайна подія сталася на вулиці Ващенко. За попередньою інформацією, хлопець наважився на відчайдушний крок після сварки з матір'ю.

    Теги: Київ самогубство чоловік
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