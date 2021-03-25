У Києві чоловік випав з 8 поверху і вижив

Невідомо, випав чоловік самостійно чи за допомогою когось із компанії

Потерпілий отримав відкритий перелом кістки стегна та перелом ребер

У середу ввечері, 24 березня, в Деснянському районі Києва стався нещасний випадок. Нетверезий чоловік випав з вікна квартири на восьмому поверсі, повідомляє на Facebook-сторінці «Київ Оперативний».

Потерпілий після цього польоту вижив і був доставлений в лікарню.

У повідомленні уточнили, що інцидент стався близько 20.00. Поки невідомо, випав чоловік самостійно чи за допомогою когось із компанії, з якою він вживав алкогольні напої.

«Не повірите, але вижив. Отримав відкритий перелом кістки стегна та перелом ребер, одне з яких зайшли у легені. Терміново госпіталізований», – йдеться у повідомленні .

Усі обставини цієї події встановлює поліція.

Нагадаємо, у вівторок, 16 березня, у Києві сталося самогубство. Відомо, що надзвичайна подія сталася на вулиці Ващенко. За попередньою інформацією, хлопець наважився на відчайдушний крок після сварки з матір'ю.