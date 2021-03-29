Ще одне самогубство у Києві: чоловік викинувся з вікна у Деснянському районі

Будинок на Лісківській, де сталася трагедія

Трагедія сталася на вулиці Лисківській, потерпілий загинув на місці

У неділю, 28 березня, в Києві на вулиці Лисківській, 32/51, чоловік середніх років вистрибнув з вікна, передає «Київ Оперативний».

Від удару чоловік загинув на місці інциденту. «На жаль, удар при падінні був настільки сильний, що потерпілому відірвало ногу. Без шансів... », – сказано в повідомленні.

Обставини події наразі з'ясовують правоохоронці

Раніше повідомлялося, що увечорі в середу, 24 березня, в Деснянському районі нетверезий чоловік випав з вікна восьмого поверху, зараз він перебуває в лікарні.

20 березня загинула дівчина, яка викинулась з 35-го поверху житлового комплексу «Мега-Сіті» на Харківському масиві.

Також стало відомо, що у вівторок, 16 березня, у Києві юнак викинувся з вікна багатоповерхівки на вулиці Ващенко. За попередньою інформацією, хлопець наважився на відчайдушний крок після сварки з матір'ю.

За день до цього з вікна 6 поверху Київської міської клінічної лікарні №4 на вулиці Соломʼянській, 17 вистрибнула жінка. На жаль, її життя обірвалося одразу – лікарі вже нічим допомогти не змогли

У той же понеділок, 15 березня, у Святошинському районі Києва 82-річний онкохворий чоловік впав із 10 поверху будинку, розташованого на вулиці Ірпінській, 63А.

Крім того, в Оболонському районі столиці хворий на коронавірус 68-річний чоловік вистрибнув з вікна лікарні №8.