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    У пропагандистів Путіна нова істерика: обурені демонтажем київського пам'ятника (відео)

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    Пропагандистів обурив демонтаж пам'ятника у Києві - У пропагандистів Путіна нова істерика: обурені демонтажем київського пам'ятника (відео)

    Пропагандистів обурив демонтаж пам'ятника у Києві

    Фото з відкритих джерел

    Головними виконавцями істерики стали Скабєєва і Жириновський

    Російські пропагандисти і політики влаштували нову істерику через демонтаж пам'ятного знаку на честь дружби Києва і Москви в столиці України. На реакцію росіян звернув увагу у своєму відеоблозі журналіст Роман Цимбалюк.

    У студії пропагандистського ток-шоу «60 минут» демонтаж істерично коментували Ольга Скабєєва і скандальний політик Володимир Жириновський.

    «Може вже пора відповідні заходи вводити? Може, вистачить дивитися на те, що вони нас смикають за вуса і міркувати на тему того, що це тільки еліта?" – заявила Скабєєва. У відповідь пропагандистка отримала ствердний крик від Жириновського.

    «Де «братський народ»? Чому він мовчить? Чому він не обуриться? Чого нам ще чекати від них?», - запитувала Скабєєва в ефірі ток-шоу.

    Як відомо, 6 вересня в Києві демонтували пам'ятний знак на честь дружби міст Києва і Москви, що знаходився в сквері на вулиці Маршала Якубовського. Комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Голосіївського району, на балансі якої знаходиться об'єкт, виконало рішення Київради від 8 липня 2021 року про демонтаж пам'ятного знаку. Зараз пам'ятник зберігається в Голосіївській РДА і повинен стати експонатом майбутнього музею тоталітаризму.

    Нагадаємо, у Києві відкрито оновлену Залу пам’яті Національного музею Голодомору-геноциду.

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    Теги: Київ пропаганда Володимир Жириновський Ольга Скабєєва
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    У пропагандистів Путіна нова істерика: обурені демонтажем київського пам'ятника (відео)