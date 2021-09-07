У музеї Голодомору відкрилась оновлена Зала пам’яті (фото)

У Залі пам’яті вперше експонуватимуться листи іноземного інженера Джері Бермана, який став у 1932-1933 роках свідком винищення української нації на Донбасі

Сьогодні у Києві було відкрито оновлену Залу пам’яті Національного музею Голодомору-геноциду. Як зазначив міністр культури Олександр Ткаченко, саме Зала пам’яті є основою та серцем музею.

«Тут кожен з відвідувачів завдяки сучасним технологіям зможе побачити, відчути історію геноциду українців. Працівникам музею вдалося знайти нові експонати, які є доказом злочину Радянської влади проти українського народу», – написав міністр у соцмережах.

У Залі пам’яті вперше експонуватимуться листи іноземного інженера Джері Бермана, який став у 1932-1933 роках свідком винищення української нації на Донбасі. Про ці листи раніше писав «Главком».

«Наша місія – передати ту естафетну паличку збереження пам’яті, яка надзвичайно важлива, щоб ми розуміли витоки своєї історії. Ті страждання, які пройшов український народ, щоб здобути цю Незалежність. Завершення будівництва Меморіалу дозволить розповісти всьому світу про злочин геноциду української нації, жорстокість тоталітарних режимів, порушення прав людини та громадянина», – каже Ткаченко.

Зазначимо, що попереду – фінальна стадія будівництва другого етапу – зведення будівлі нового музею із упорядкуванням прилеглої паркової території, будівництво пішохідного мосту та відкритої автомобільної стоянки на Дніпровському узвозі. Наприкінці листопада 2021 року буде презентовано концепцію експозиції другої черги. Після чого розпочнуться роботи над інженерною частиною та введенням в експлуатацію.

Національний музей Голодомору-геноциду утворено за наказом Кабінету міністрів України 8 липня 2009 року, а фактичне відкриття музею відбулося у серпні 2009 року.

Перша черга комплексу була побудована у 2008 році. Друга черга комплексу почала реалізовуватися у 2017 році.

Перша черга Національного музею Голодомору-геноциду (Меморіал жертв Голодомору) зведена у 2008-2010 роках для увічнення пам'яті мільйонів людей, які загинули від штучно створеного у 1932-1933 рр. керівництвом СРСР голоду, що став інструментом здійснення геноциду українського народу. Меморіальний комплекс відвідують офіційні делегації іноземних держав.

31 липня 2015 року Національний музей «Меморіал пам'яті жертв голодоморів в Україні» отримав нову назву – Національний музей «Меморіал жертв Голодомору». Необхідність зміни в назві пов'язана з вживанням в однині назви геноциду українського народу. Адже на сьогодні в Україні на юридичному та законодавчому рівні статус «Голодомор» має лише геноцид 1932-1933 років. Події 1921-1923 рр. та 1946-1947 рр. кваліфікуються як масовий голод, геноцидний характер якого наразі не доведено. Отже, вживання слова «голодомор» у множині - нівелює поняття Голодомору 1932-1933 рр. як геноциду, викликає критику з боку світової спільноти та опонентів і є приводом для невизнання Голодомору як геноциду українського народу.